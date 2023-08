Porsche Macan electrique: caratteristiche e scheda tecnica

Porsche Macan è pronta al grande salto nel futuro, è infatti in arrivo la versione totalmente elettrica denominata electrique, non sappiamo ancora se sarà questo il suo nome definitivo, in questo articolo scopriremo novità relative al modello che si appresta a toccare le strade europee.

Porsche Macan Electrique: le sue caratteristiche

La versione elettrica cambierà in pochi aspetti rispetto alla Macan termica che già si è potuta conoscere in tempi recenti, anche questo modello manterrà l’asse posteriore performante che permette un’adeguata distribuzione della massa del veicolo.

Quest’asse infatti tara il peso al 48% sul davanti ed al 52% dietro permettendo all’auto di avere un’ottima dinamicità in grado di infondere nel guidatore il massimo piacere di guida, tipico delle Porsche.

Non mancano poi le quattro ruote sterzanti, le sospensioni sono a quadrilatero alto all’anteriore e multilink sul posteriore.

Il pacco batterie da circa 100 kWh che arriverà con il modello sacrificherà di parecchio il peso complessivo che come è abitudine delle auto elettriche non sarà certamente leggero.

La scheda tecnica dell’auto

La nuova auto sarà disponibile con diverse potenze, ma ad intrigare gli appassionati sarà indubbiamente la più performante che è in grado di erogare una potenza di 610 cavalli e 1000 Nm di coppia massima.

Non si sa ancora quale sarà la velocità massima dell’auto ne tantomeno i tempi di accelerazione da 0 a 100. L’autonomia, noto punto critico dei veicoli elettrici non è stata dichiarata ma è probabile che sia abbastanza ampia, considerando le batterie che verranno poste sotto al veicolo.

Porsche ha intenzione di abbassare al massimo i tempi di ricarica e di stazionamento alle colonnine per i possessori, se si collegherà la vettura ad una stazione di ricarica “fast” da 350 kWh la macchina verrà caricata sino all’80% in appena 5 minuti. Per le stazioni meno potenti i tempi si alzeranno ma sarà possibile caricarla in circa 30 minuti, un tempo decisamente inferiore rispetto a molte auto elettriche già in commercio.