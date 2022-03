Chevrolet Blazer SS: un potente SUV elettrico

Chevrolet Blazer SS: il nuovo SUV elettrico arriverà con delle novità ben precise. Sono i modelli top di gamma che inaugureranno la nuova generazione di piattaforme e batterie per i modelli elettrici di GM: Cadillac Lyriq e Celestiq, GMC Hummer ecc.

Ebbene, Chevrolet offrirà presto modelli di volume superiore. Lo farà con, per esempio, il pick-up Silverado EV o il SUV compatto Equinox EV annunciato a un prezzo di partenza di 30.000 dollari.

Chevrolet Blazer SS: le caratteristiche

Previsto nella prima metà del 2023, l’Equinox sarà seguito da vicino da un secondo SUV leggermente più grande, il Blazer SS. Come l’attuale modello a benzina, il Blazer elettrico tenterà di stabilire un’immagine come un SUV ad alte prestazioni.

Il Blazer porterà il nome Super Sport o SS, che è stato tipico dei modelli sportivi del marchio per diversi decenni.

Come l’Equinox EV, non sarà un adattamento del modello attuale, ma un modello specifico basato sull’ultima generazione della piattaforma elettrica di GM. Il gruppo ha scelto di mantenere i suoi nomi tradizionali per i suoi modelli elettrici; il Blazer sarà quindi un cugino della Cadillac Lyriq. Il portello di carico motorizzato sembra essere quasi identico tra i due modelli.

Cadillac Lyriq: le caratteristiche

La carrozzeria è leggermente rielaborata, accentuando le linee orizzontali e verticali dei gruppi ottici. I LED diventano un elemento stilistico che va oltre i fari stessi e illumina il logo (ridisegnato), la mascherina, le maniglie delle portiere e la presa di ricarica.

Al posteriore, invece, i fari si allungano sulla fiancata e si intersecano con il montante. Il frontale introduce la nuova griglia Black Crystal, che cela i sensori destinati alla guida e integra dei LED dinamici che creano coreografie per accogliere i passeggeri a bordo.

Anche all’interno grandi novità. Presente uno schermo curvo a LED da 33 pollici che offre grande qualità di colori e risoluzione. Per il conducente sarà possibile utilizzare anche sull’head-up un display a duplice livello di profondità. Inoltre, un dettaglio non di poco conto riguarda il rumore a bordo. Cadillac si conferma attenta ai minimi dettagli e ha creato e sviluppato un sistema di cancellazione del rumore che permette ancora maggiore comfort.