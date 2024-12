Il mercato automobilistico cinese in evoluzione

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico cinese ha mostrato una crescita esponenziale, in particolare nel settore dei veicoli elettrici. Secondo recenti stime, nel 2025 si prevede che le vendite di auto elettriche supereranno quelle delle auto termiche. Tuttavia, è fondamentale analizzare i dettagli di queste previsioni per comprendere appieno la situazione attuale e futura del mercato.

Le cifre delle vendite di veicoli elettrici

Le proiezioni indicano che nel 2025 in Cina potrebbero essere venduti oltre 12 milioni di veicoli elettrici, un numero che rappresenta un notevole incremento rispetto ai 5,9 milioni registrati nel 2022. Questo aumento è attribuito a una crescita annuale del 20%, che riflette l’interesse crescente dei consumatori verso le opzioni di mobilità sostenibile. Tuttavia, è importante notare che questa cifra include non solo le auto elettriche pure (BEV), ma anche le ibride plug-in (PHEV) e altri veicoli elettrificati.

La distinzione tra veicoli elettrici e veicoli elettrificati

Quando si parla di ‘auto elettriche’, spesso si fa confusione tra BEV, PHEV e REV (veicoli elettrici a lungo raggio). In Cina, il termine più appropriato sarebbe ‘New Energy Vehicles’ (NEV), che comprende tutte queste categorie. Le stime suggeriscono che la quota di BEV sul totale delle vendite di NEV si attesterà tra il 25% e il 30%, mentre le PHEV stanno guadagnando terreno, passando dal 18% nel 2018 al 42% attuale. Questo evidenzia come il vero boom nel mercato cinese sia rappresentato dalle ibride plug-in, piuttosto che dalle sole auto elettriche.

Implicazioni per il mercato globale

La crescita del mercato delle auto elettriche in Cina ha ripercussioni significative a livello globale. Le case automobilistiche straniere, in particolare quelle europee, stanno affrontando sfide crescenti a causa della concorrenza interna. Nel 2024, si prevede che il mercato cinese delle auto di marca straniera scenderà al 37%, un calo drammatico rispetto al 64% del 2020. Questo scenario mette in evidenza le difficoltà dell’industria automobilistica europea, che deve affrontare una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei produttori locali.

Prospettive future e conclusioni

Le previsioni per il 2025 indicano un mercato in continua evoluzione, con un aumento delle vendite di NEV e una diminuzione delle auto termiche. Tuttavia, è essenziale considerare che il sorpasso delle auto elettriche sulle termiche non sarà così netto come alcuni media hanno riportato. La realtà è che il mercato cinese sta abbracciando una varietà di tecnologie di mobilità sostenibile, e il futuro delle auto elettriche sarà influenzato da fattori economici, politici e sociali. Con l’imminente scadenza dei sussidi e l’introduzione di nuove tasse, molti consumatori potrebbero anticipare l’acquisto di veicoli elettrici, contribuendo ulteriormente alla crescita del settore.