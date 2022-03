Citroën Berlingo elettrica: tutte le caratteristiche

Dopo il suo rinnovo nel 2021 e ancora vicina al Peugeot Partner, la Citroën Berlingo elettrica offre due stili di carrozzeria, un’autonomia fino a 275 km e un carico utile di 800 kg.

Abitabilità e spazio di carico della Citroën Berlingo elettrica

Come il suo predecessore, il veicolo utilitario è disponibile in due versioni. Il Berlingo M è lungo 4,40 metri, mentre il Berlingo XL è di 4,75 metri. Ciò significa che il volume di carico è diverso, con 3,3 m3 per il primo e 4,4 m3 per il secondo. Tuttavia, entrambi hanno la stessa altezza di 1,84 metri e lo stesso peso massimo di carico di 800 kg. La marca offre diverse combinazioni, fino a due porte scorrevoli e una porta posteriore che può essere aperta fino a 180°.

L’abitacolo della ë-Berlingo offre le classiche configurazioni 2 posti o 3 posti “Extenso”, oltre a 113 litri di spazio di stivaggio. Proprio come le versioni a combustione interna, la Berlingo elettrica può abbattere il sedile del passeggero per aumentare la sua lunghezza di 1,2 metri.

Motore e prestazioni

Identico in tutto e per tutto al furgone più grande ë-Jumpy, il motore sviluppa 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia.

Il furgone può raggiungere una velocità massima di 130 km/h e offre tre modalità di guida:

Eco : 60 kW/190 Nm, utile quando non c’è carico, in città o quando la batteria è scarica

: 60 kW/190 Nm, utile quando non c’è carico, in città o quando la batteria è scarica Normale : 80 kW/230 Nm, che è la modalità predefinita

: 80 kW/230 Nm, che è la modalità predefinita Potenza: 100 kW/260 Nm, nessuna limitazione per carichi pesanti o guida in corsia veloce

Batteria e gamma

La batteria agli ioni di litio della Berlingo elettrica si trova piatta sotto il pavimento e non altera l’interno.

La sua capacità è la stessa di tutti i veicoli elettrici PSA, cioè 50 kWh. È anche garantita per 8 anni o 160.000 km. Citroën rilascia anche un certificato della batteria dopo un anno o 20.000 km, poi ogni due anni e 40.000 km. La stessa cosa è stata eseguita proprio da Renault poco tempo fa.

Nel ciclo WLTP teorico, che include un carico del 30% e quindi 240 kg, l’autonomia è di 275 km. Può variare a seconda del carico, del tipo di guida, del percorso o della temperatura. Nel touchscreen centrale, un menu speciale è comodo per il conducente. Mostra il consumo medio, il tasso di carica in percentuale e permette di ricaricare il veicolo successivamente.

La ricarica

Come i suoi cugini Peugeot Partner, la Berlingo elettrica può essere caricata con due tipi di corrente. In AC, la potenza è di 7,4 kW (o 11 kW in trifase), il che significa 7,5 ore di carica. In CC, la presa Combo permette di aumentare la potenza fino a 100 kW e recuperare l’80% dell’elettricità in 30 minuti.

Sostituendo lo sportello del serbatoio del carburante nelle versioni a combustione interna, lo sportello di ricarica si trova sul lato posteriore sinistro del veicolo.

Prezzo della Citroën Berlingo

La nuova Berlingo elettrica è andata in vendita nel settembre 2021. Disponibile in cinque versioni, il furgone elettrico di Citroën parte da 30.500 euro IVA esclusa prima dell’applicazione del bonus ecologico.