Scopri come la Citroen C3 Business combina comfort, sicurezza e costi contenuti per i professionisti.

Introduzione alla Citroen C3 Business

La nuova Citroen C3 Business rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità delle aziende e dei professionisti. Questo modello, progettato specificamente per il settore delle flotte aziendali, offre un perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata, sicurezza e costi di gestione contenuti. Con un design moderno e funzionale, la C3 Business si distingue nel panorama delle auto dedicate al lavoro, rendendola una scelta interessante per chi percorre lunghe distanze quotidianamente.

Motorizzazione e prestazioni

La Citroen C3 Business è disponibile esclusivamente con il motore PureTech 1.2 turbo benzina da 100 CV, che garantisce efficienza nei consumi e prestazioni vivaci. Questo motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce, che offre una guida fluida e reattiva. La distribuzione a catena contribuisce a una maggiore affidabilità e riduce i costi di manutenzione, rendendo questo modello ideale per un utilizzo intensivo in ambito lavorativo. La C3 Business è progettata per affrontare con disinvoltura sia la mobilità urbana che i lunghi tragitti, assicurando sempre un elevato livello di comfort.

Dotazione tecnologica e sicurezza

Uno degli aspetti più apprezzabili della Citroen C3 Business è la sua dotazione tecnologica avanzata. Il modello è equipaggiato con il Pack Safety, che include una serie di sistemi di sicurezza attiva e passiva, rendendo la vettura particolarmente affidabile per i professionisti che percorrono molti chilometri. Tra le caratteristiche di sicurezza troviamo il sistema di frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco e il rilevamento della stanchezza del conducente. Questi sistemi non solo aumentano la sicurezza, ma offrono anche tranquillità durante i viaggi più lunghi.

Comfort e design interno

All’interno, la Citroen C3 Business offre un abitacolo accogliente e ben progettato. L’allestimento Urban Grey è dotato di sedili Citroen Advanced Comfort e di un volante in eco-pelle, garantendo un elevato livello di comodità anche nei viaggi più lunghi. Inoltre, la presenza di tre prese USB-C consente di ricaricare facilmente i dispositivi mobili, un dettaglio fondamentale per chi lavora in mobilità. Il design moderno e funzionale della C3 Business non solo migliora l’estetica, ma rende anche l’auto pratica e adatta alle esigenze quotidiane dei professionisti.

Prezzo e conclusioni

La Citroen C3 Business si posiziona come una scelta strategica per le aziende che cercano un veicolo pratico, tecnologicamente avanzato e con costi di gestione contenuti. Il prezzo di listino, IVA inclusa, parte da 18.500 euro, rendendola accessibile per molte realtà aziendali. Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Citroen C3, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale della casa automobilistica.