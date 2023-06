Poche settimane dopo aver assunto l’incarico, Thierry Koskas ha parlato della nuova Citroen C3 elettrica.

Nuova Citroen C3 elettrica: caratteristiche, autonomia e prime informazioni

La nuova C3, che sarà disponibile come modello 100% elettrico, sarà il fulcro di questa campagna. E il marchio ha intenzione di lasciare il segno sul mercato delle city car di tendenza. Thierry Koskas ha dichiarato che la ë-C3 offrirà un’autonomia di almeno 300 km e costerà meno di 25.000 euro senza bonus.

Citroën sarà chiaramente riposizionata come marchio di riferimento per il gruppo Stellantis. Non stiamo parlando di low-cost, perché non è più così nemmeno per Dacia, ma di un ritorno all’essenziale per offrire i prezzi migliori. Oltre a Dacia, la missione del marchio francese sarà quella di ostacolare i cinesi in Europa!

Con un’offerta del genere, Citroën punta a superare altri grandi marchi generalisti che promettono anch’essi, a volte da tempo, una city car elettrica più accessibile. Ci vengono in mente la R5 di Renault e la ID.2 di Volkswagen.

Inoltre, grazie al suo prezzo contenuto, la C3 elettrica si confronterà anche con la Dacia Spring. Lanciata al prezzo di 16.990 euro nella primavera del 2021, ora parte da 20.800 euro con un modesto motore da 44 CV e un’autonomia di 230 km. La nuova versione Extreme con motore da 65 CV costa 22.300 euro.

Stile e comfort

La Citroën sarà probabilmente un po’ più costosa, ma con una serie di vantaggi che probabilmente allontaneranno alcuni clienti dalla Spring. Oltre a una migliore autonomia, la C3 sarà più grande, con una carrozzeria simile a quella della Clio, mentre la Spring ha le dimensioni di una Twingo.

Thierry Koskas ha anche promesso un comfort in stile Citroën e le dotazioni che ci si aspetta da una city car del segmento B. Almeno quelle di cui i clienti hanno davvero bisogno. Almeno quelle di cui i clienti hanno davvero bisogno. Questo sì che è un discorso che ricorda Dacia! Un altro vantaggio per i galloni è che prevedono di produrre l’auto in Europa, mentre la Dacia Spring proviene dalla Cina e rischia quindi di perdere il suo bonus.

La nuova generazione della C3 sarà presentata in ottobre. Sarà derivata dalla vettura lanciata in India nell’ambito del programma Smart Cars. La vettura è basata sulla 208, ma in una versione leggermente semplificata. La silhouette del nostro modello dovrebbe essere simile a quella della versione indiana, quindi più cubica di quella attuale, ma l’aspetto delle sezioni anteriore e posteriore sarà rivisto, prendendo ispirazione dalla concept car Oli.

L’arrivo nelle concessionarie è previsto per l’inizio del 2024.

