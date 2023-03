Tra i nuovi modelli in corsa per il premio automobilistico più ambito dal 1964, la Citroen C5 X PureTech 130 incuriosisce. In primo luogo, perché è una delle tre auto francesi in corsa per il titolo 2023, insieme alla Peugeot 408 e alla Renault Austral.

Citroen C5 X PureTech 130: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Ancora accettabile su strade veloci, le sue correzioni su strade piccole sono ancora più brusche perché il tasto dello sterzo, che dovrebbe essere leggero, è insufficiente. Ciò significa che l’auto è meno piacevole e meno serena, e il cosiddetto “guardrail” deve essere ripristinato a ogni accensione.

Tuttavia, sono necessarie tre azioni sullo schermo centrale da 12 pollici, moderatamente reattivo, per eliminare questo disturbo quando, sull’ultima C4, un semplice pulsante fisico lo autorizza. È un peccato. Per il resto, è difficile fare delle critiche, perché questa grande Citroën rende la vita più facile ai suoi occupanti.

Nella parte posteriore è presente ampio spazio per le gambe, la bocchetta dell’aria condizionata dedicata e, soprattutto, la presa USB per ogni smartphone. Mentre le guide in plastica nel bagagliaio sono molto utili per far scorrere la pesante valigia di famiglia e il volume gigante permette di inserire tutto senza ottimizzare il carico. Manca solo la ruota di scorta, o alla peggio il ruotino di scorta, per essere totalmente rilassati!

Motori e prestazioni

È la parola d’ordine a bordo di questa C5 X, che si sforza di cancellare i difetti della strada (ammortizzatori con fermo idraulico) e filtra bene i rumori, anche senza doppi vetri per questa versione di prova. Il peso a vuoto è ragionevole (1.490 kg verificati).

