Anche se non è stata necessariamente progettata principalmente per l’Europa, la nuova Citroen C4 X cerca comunque di fare strada, anche con la sua versione BlueHDi 130. Anche se questo significa offendere leggermente la C4, da cui la “X” è strettamente derivata e che, oltre a essere meno abitabile, non è molto più economica.

La differenza tra i due modelli è di appena 700 euro. E non sarà certo la gamma di motori ad aiutarvi nella scelta, visto che sono identici: due motori a benzina, PureTech 100 e PureTech 130, un elettrico da 136 CV e un diesel da 130 CV.

Citroen C4 X BlueHDi 130: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Abbinato al cambio automatico EAT8, offre logicamente prestazioni abbastanza simili. Appena 4 decimi separano le due C4 in accelerazione. Anche in termini di accelerazione è più vicina, con un punteggio quasi identico e quasi 7 secondi per passare da 80 a 120 km/h. In altre parole, la differenza tra le due auto è insignificante al volante.

Ma più che le prestazioni, la C4 X BlueHDi dovrebbe essere più efficiente nei consumi e potrebbe essere scelta da molti trasportatori di persone (autisti, taxi, ecc.). Come il fratello, questa X si dimostra un vero cammello. Sui nostri cicli standard, la media ponderata è di 5,8 l/100 km. Una fame che permette a questa utilitaria di 1.383 kg di percorrere più di 850 km con un solo pieno.

Anche in città, nonostante un cambio automatico che lavora di più e può consumare un po’ di potenza, il consumo non supera i 6 l/100 km. Scende addirittura a 5,5/100 km sul percorso stradale più favorevole. In definitiva, i bassi consumi del BlueHDi 130 EAT8 sono un vero punto di forza per questa Citroën C4 X in un momento in cui il prezzo del carburante supera regolarmente i 2 €/litro.

Consumi reali della C4 X BlueHDi 130 auto

Consumo urbano: 6 litri/100 km

Su strada: 5,5 litri/100 km

Consumo in autostrada: 5,8 litri/100 km

Consumo medio: 5,8 litri/100 km

