Quasi un anno fa, Citroen ha lanciato una versione ultra-limitata dell’Ami, il My Ami Buggy: solo 50 esemplari sono andati esauriti in pochi minuti sul sito web del marchio. Questo successo ha ovviamente spinto Citroën a proporre un nuovo lotto. E questa volta saranno molti di più, visto che Citroën produrrà 1.000 esemplari, che saranno venduti in dieci Paesi.

Citroen: l’Ami Buggy torna con miglioramenti e un prezzo sorprendente

Con questa finitura, l’Ami assume un’aria da avventuriera. La versione 2023 mantiene l’aspetto del modello 2022, con un esterno color kaki, alcuni adesivi gialli e ruote dorate. La particolarità del My Ami Buggy è, ovviamente, il suo concetto “open-air”, che ricorda quello della Mehari.

Non ci sono quindi porte. Ci sono invece dei mini cancelli, proprio come all’ingresso di un supermercato! Ma quest’anno sono stati progettati nuovi teloni di plastica con cerniere per proteggere gli occupanti in caso di maltempo.

Citroën ha anche sviluppato un nuovo sistema di chiusura del tetto più facile da usare. La capote si chiude ora con uno scivolo. Il telaio del tetto ridisegnato si estende in avanti per formare un parasole per il conducente e il passeggero.

A bordo, la strumentazione sul piantone dello sterzo è stata ridisegnata, con una piccola calotta di ispirazione rétro. C’è un nuovo vano portaoggetti, fissato nell’incavo del volante (l’Ami non ha airbag). Si tratta di una piccola borsa, tenuta in posizione da cinghie da zaino a clip che si avvolgono intorno ai due archi. Questa borsa può essere trasportata dal conducente quando lascia l’abitacolo. I clienti potranno inoltre usufruire di un altoparlante nomade Bluetooth Ultimate Ears Boom.

L’Ami Buggy sarà ancora una volta ordinabile solo online, a partire dalle ore 10 del 20 giugno. Le consegne inizieranno a settembre.

