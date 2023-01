La Citroen C5 X aggiunge una serie di novità. Sotto il suo personalissimo stile, la carrozzeria non utilizza il diesel ma ha un motore ibrido a ricarica. Ecco le principali caratteristiche nel dettaglio.

Citroen C5 X: caratteristiche, design, dimensioni, motori

Se la vecchia C5 era un po’ originale nel panorama delle berline con il suo lunotto curvo, la nuova generazione rompe i codici. Innanzitutto, ha un nome composto da una X. È una lettera che Citroën ama fin dal CX. Ma qui sottolinea l’aspetto avventuroso di questa nuova generazione. Non solo l’altezza da terra è stata aumentata, ma il nuovo modello è più alto di 3 cm rispetto alla generazione precedente, raggiungendo un’altezza di 1,49 metri.

Gli elementi in plastica sui passaruota, sui pannelli rocciosi e sul paraurti danno maggiore consistenza all’insieme. Il frontale è caratterizzato da fari a spina di pesce impreziositi da accenti cromati. Il profilo conferisce alla berlina l’aspetto di un’utilitaria piuttosto snella, grazie all’adozione di un portellone posteriore al posto del cofano del bagagliaio. La parte posteriore è caratterizzata da due spoiler, sopra e sotto il lunotto, che aiutano a regolare il flusso d’aria.

La firma luminosa si basa sul disegno a spina di pesce dell’arco.

Dimensioni

Lunghezza: 4,81 m Larghezza: 1,87 m Altezza: 1,49 m Passo: 2,79 m

I motori a combustione interna

È sempre più frequente che i motori diesel vengano abbandonati. Non è incluso nel catalogo del C5 X, almeno al momento del lancio. La berlina con gli Chevron dovrà accontentarsi di motori a benzina. Per quanto riguarda il cambio, invece, sarà solo un automatico a doppia frizione a 8 rapporti.

La versione ibrida plug-in (PHEV) della nuova Citroën C5 X

L’elettrificazione è nell’aria al momento. La C5 X non si sottrae a questa tendenza ed è equipaggiata con una versione ben nota a PSA, con 225 CV. Già presente sulla 3008, sulla 508, sulla C5 Aircross e sulla DS4, questa versione è dotata di un motore quattro cilindri a benzina 1.6 da 180 CV e di un motore elettrico da 110 CV. Come per gli altri modelli del gruppo, l’autonomia completamente elettrica dovrebbe essere di circa 50 km.

