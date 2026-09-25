Il segmento C rappresenta il punto di equilibrio ideale tra dimensioni esterne contenute, abitabilità interna e costi di gestione ragionevoli. In Italia, dove le citycar sono ancora molto diffuse, le compatte medie e i loro C-SUV hanno conquistato una fetta consistente di mercato, grazie a un mix di praticità e dinamicità.

Nel corso degli ultimi anni le case automobilistiche hanno arricchito la gamma con una vasta gamma di propulsori – da motori a benzina e diesel a soluzioni mild-hybrid, full-hybrid, plug-in e totalmente elettriche – rendendo il segmento C estremamente vario. Di seguito trovi la classifica dei dieci modelli che, nel mercato italiano, offrono il miglior rapporto tra prezzo, dotazioni e prestazioni.

Classifica delle 10 auto di segmento C più interessanti

Cupra Formentor

Il Cupra Formentor incarna lo spirito sportivo dei C-SUV. Con i suoi 4,45 m di lunghezza e un’altezza da terra di 1,52 m, il modello offre una silhouette aggressiva e un abitacolo di qualità VW. Disponibile con una gamma di propulsori – dal 2,0 L TDI da 150 CV al 2,0 L TSI da 333 CV, fino alla versione plug-in hybrid 1,5 L + motore elettrico (204-272 CV) – la Formentor spicca per tenuta di strada e sterzo preciso. Il prezzo di partenza si aggira sui 37.200 €.

Dacia Bigster

La Dacia Bigster è il primo C-SUV della casa romena. Con 4,57 m di lunghezza, offre un passo generoso e un bagagliaio da 600 l. Condivide piattaforma CMF-B con la Duster e propone motorizzazioni ibride a GPL (1,2 L turbo 140 CV) e Full Hybrid 1,8 L 109 CV. L’abitacolo è dotato di infotainment da 10″ Android, climatizzatore fisico e finiture più curate rispetto alle altre Dacia. Il prezzo di listino parte da 24.800 €.

Honda Civic

La nuova elevente Honda Civic (XI) misura 4,55 m, quasi al confine con il segmento D. Il design è sobrio, l’infotainment 9″ e i comandi sono fisici. Disponibile in versione benzina 2,0 L (152 CV) e in e-HEV (motore 2,0 L + elettrico 184 CV, autonomia elettrica 20 km). La Civic offre un equilibrio tra dinamica sportiva e consumi contenuti, con prezzi a partire da 37.500 €.

Hyundai Tucson

Il Hyundai Tucson è il C-SUV più venduto in Europa. Con 4,53 m di lunghezza, il modello presenta un frontale distintivo con quattro blocchi luminosi. La gamma comprende motori 1,6 L (150 CV), 1,6 L CRDi mild-hybrid (136 CV) e due ibridi: Full Hybrid 239 CV e Plug-In Hybrid 288 CV (autonomia 71 km). L’abitacolo, rinfrescato nel 2024, offre un display centrale più grande e spazio di carico fino a 620 l. Il prezzo base è 34.400 €.

Leapmotor B05

La Leapmotor B05 è una novità elettrica cinese distribuita in Europa da Stellantis. Con 4,43 m di lunghezza e un design sportivo, la B05 monta un motore posteriore da 218 CV e batterie LFP da 56 kWh (401 km WLTP) o 67 kWh (482 km WLTP). Il volante è preciso, le sospensioni sono ferme e il bagagliaio offre 345 l. Il prezzo di partenza è 26.900 €.

Mazda 3

La Mazda 3 (quarta generazione) è una hatchback di 4,46 m che porta avanti il Kodo Design. Il motore più comune è il 2,5 L e-SkyActiv-G da 140 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce. Non sono presenti versioni ibride plug-in, ma il modello rimane agile, con sterzo preciso e una qualità costruttiva elevata. Il prezzo di ingresso si colloca a 28.350 €.

Mercedes-Benz Classe A

La Mercedes-Benz Classe A è la compatta premium del segmento C. Con 4,43 m, la W177 offre linee eleganti, due display affiancati e comandi climatici fisici. La gamma comprende benzina 1,3 L mild-hybrid (136-163 CV), diesel 2,0 L (116-190 CV) e versioni plug-in hybrid (250 e, 218 CV). La versione più estrema è la A 45 S AMG (421 CV, 4MATIC+). Il prezzo più basso è 36.657 €.

Skoda Octavia

L’Skoda Octavia è la berlina o wagon più venduta in Europa. Con 4,70 m di lunghezza (varianti sedan 4,66 m), offre bagagli da 600 l (berlina) a 1.700 l (Wagon). Propone motori 1,5 L TSI (116-150 CV) e 2,0 L TDI (116-150 CV), con varianti mild-hybrid. L’interior è curato, con grande display centrale e comandi fisici. Il prezzo di partenza è 29.500 €.

Toyota C-HR

Il Toyota C-HR è un C-SUV coupé che combina stile audace e propulsione ibrida. Con 4,36 m, il modello 2023 propone un Full Hybrid 1,8 L (140 CV) e un PHEV 2,0 L (224 CV, 66 km elettrici). L’abitacolo ha due display (quadro e infotainment) e comandi climatici fisici. Il bagagliaio è da 388 l (310 l in PHEV). Il prezzo parte da 35.700 €.

Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf rimane l’icona del segmento C. Con 4,28 m, la Golf 8 (restyling 2024) offre linee sobrie, un infotainment da 9,2″ e motori che spaziano dal 1,5 L TSI (116-150 CV) al 2,0 L TSI (265-325 CV). Le versioni ibride includono e-Hybrid (204-272 CV, autonomia 130-143 km) e Full Hybrid (170 CV). Il bagagliaio della hatch è 381 l, mentre la Variant arriva a 611 l. Il prezzo base è 31.350 €.

Prezzi di ingresso e rapporto qualità-prezzo

Nel panorama italiano, i modelli più economici sono la Dacia Bigster (24.800 €) e la Leapmotor B05 (26.900 €). Proseguono la Mazda 3 (28.350 €) e la Skoda Octavia (29.500 €). Tutti gli altri veicoli superano i 30.000 €, con la Honda Civic a partire da 37.500 € e la Mercedes-Benz A 45 S AMG che supera i 70.000 € nella versione più alta. La gamma offre soluzioni per chi cerca un’auto bilanciata, per gli amanti della sportività e per chi vuole un’alternativa elettrica.