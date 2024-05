La collezione d'auto di Stephen Curry, i veicoli in possesso del #30 dei GSW in NBA.

Nell’NBA ci sono stati pochi giocatori in grado di cambiare il gioco grazie alle loro abilità tecniche e alla genialità di cambiare uno sport che sembrava aver raggiunto già lo stato dell’arte in termini di spettacolo e azioni sportive. Uno di questi è Stephen Curry che è diventato il tiratore da 3 punti per eccellenza, sulla bocca anche di chi non è appassionato di pallacanestro. In questo articolo vediamo la sua collezione d’auto.

La collezione d’auto di Stephen Curry

Iniziamo a parlare della collezione d’auto con una Porsche 911 GT3 RS del 2018 quindi su base 991. E’ il modello più sportivo della gamma e grazie alla potenza di 500 cavalli è in grado di garantire il massimo del grip in curva ed una spinta incredibile, fornita dal motore 6 cilindri aspirato.

Un’altra Porsche nel garage di Curry è una Panamera Turbo S, la versione più potente della berlina di Zuffenhausen che ha una potenza di 550 cavalli e spazio a bordo per tutta la famiglia del giocatore. Purtroppo l’auto è stata distrutta in un incidente nel 2018.

La terza auto è l’Infiniti Q50 donatagli dalla casa in quanto ambassador del marchio, si tratta di un veicolo veloce e spazioso con cui muoversi per San Francisco.

La quarta è una Tesla Model X che Curry ha comprato quando si è trasferito a Palo Alto, vicino al quartier generale della casa fondata da Musk. Un veicolo ideale per la famiglia e anche stiloso dato che queste auto sono alla moda.

I suv non mancano

I suv fanno naturalmente parte della schiera di mezzi che il cestista possiede, una Cadillac Escalade è la perfetta rappresentazione di auto famigliare in USA e Curry l’ha possiede per far viaggiare comodi la moglie e i suoi attuali 3 figli.

Un Mercedes Classe G è sinonimo di classe, Curry possiede la versione AMG con una potenza di 493 cavalli ed un V8 biturbo. Il suo esemplare monta ruote modificate ed alcuni accenni cromati sulla carrozzeria.

Ultima ma non per importanza la Range Rover che permette al giocatore, alto 191 cm, di viaggiare comodo, un veicolo ideale per la guida cittadina ma anche per il fuoristrada dove si destreggia senza difficoltà.