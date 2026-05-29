Come BYD punta su intelligenza artificiale, semiconduttori e produzione per conquistare l’Europa

A Shenzhen BYD mostra una strategia chiara: l’elettrificazione è un capitolo già scritto, adesso il centro dell’impegno è l’intelligenza con chip proprietari, software avanzato e piani industriali per l’Europa, secondo Alfredo Altavilla e i vertici del gruppo

Nel cuore dell’ecosistema industriale di Shenzhen emerge un messaggio netto: per BYD l’elettrificazione non è più un obiettivo futuro ma una base consolidata su cui costruire nuovi vantaggi competitivi. Al centro della trasformazione c’è la parola intelligence, intesa come combinazione di software, intelligenza artificiale e sistemi di assistenza alla guida. Questo è il filo conduttore che collega lo sviluppo dei chip proprietari, le scelte di integrazione verticale e l’espansione verso l’Europa.

Da costruttore a technology company

La percezione interna dell’azienda è cambiata: BYD non si considera più solamente un produttore di auto ma una technology company applicata alla mobilità. Secondo Alfredo Altavilla, Special Advisor Europa del gruppo, la transizione è stata accelerata sia da politiche industriali cinesi che dalla volontà aziendale di dominare il nuovo terreno di competizione. L’elemento centrale è lo sviluppo di un’architettura software proprietaria e di semiconduttori in-house, capaci di gestire funzioni complesse come l’elaborazione di dati per la guida assistita e l’interazione naturale con l’utente.

Il ruolo del chip Xuanji A3

Tra le nuove componenti, il chip sviluppato internamente rappresenta una pietra miliare: si parla di una piattaforma a quattro nanometri che BYD ha integrato nei suoi nuovi modelli. Questo componente non è solo un processore, ma il «cervello» in grado di coordinare AI, software di bordo e sensori per la sicurezza. Altavilla sottolinea l’investimento massiccio in Ricerca & Sviluppo, con decine di migliaia di persone impegnate quotidianamente per portare avanti progetti complessi.

Verso l’Europa: regolamentazione, adattamenti e produzione

La tecnologia messa a punto in Cina è destinata anche al mercato europeo, ma la sua applicazione dipende dal quadro normativo e dalle infrastrutture. Aspetti come la copertura 5G e l’entrata in vigore di regole specifiche sulla guida assistita sono passaggi necessari per l’implementazione. In particolare, la normativa R171-2 e le specifiche per i livelli 2 e 3 di assistenza alla guida definiscono limiti e requisiti di sicurezza che BYD intende rispettare prima del rollout completo in Europa.

Adattamenti tecnici e culturali

Per conquistare i clienti europei, BYD lavora anche sull’assetto e sul comportamento dinamico delle vetture: centralizzare il controllo produttivo non basta se non si tarano sospensioni, sterzo e risposte per le condizioni stradali e le abitudini di guida locali. Progetti sviluppati tra il centro R&D di Budapest e il design center di Milano sono già alla base di modelli pensati esclusivamente per il mercato europeo, come la Dolphin G, progettata per non essere venduta in Cina.

Integrazione verticale e strategia industriale

Un altro elemento distintivo è la capacità di integrare a monte la filiera: dalla produzione delle batterie alla realizzazione di sensori e chip, BYD punta a ridurre i costi mediante economies of scale e controllo diretto dei processi. Questo approccio rende possibile, ad esempio, portare tecnologie come il Lidar anche su modelli più accessibili, sfruttando volumi di produzione che pochi concorrenti globali possono eguagliare.

Il modello produttivo in Europa

Per quanto riguarda gli stabilimenti, la strategia non privilegia la condivisione di piattaforme con altri costruttori: BYD cerca impianti già funzionanti da adattare rapidamente piuttosto che investire in nuovi greenfield. L’obiettivo è replicare il modello operativo cinese in Europa senza creare soluzioni ibride che compromettano integrazione e tempistica di avvio della produzione. La presenza di centri tecnici in Europa deve inoltre garantire che la messa a punto e il tuning avvengano vicino al cliente finale.

Nel racconto di Altavilla emerge un concetto ricorrente: la rapidità di reazione. Processi che in contesti tradizionali richiederebbero mesi vengono compressi in tempi molto ridotti grazie all’integrazione tra R&D, qualità e produzione. Questa agilità, unita a una missione dichiarata che punta a obiettivi ambientali ampi, rappresenta il differenziale culturale che BYD propone ai mercati esterni.

In sintesi, BYD mira a far leva su tre leve simultanee: avanzamento tecnologico con chip e AI, integrazione verticale della filiera e presenza industriale in Europa con adattamenti locali. Il risultato è una strategia che vuole non solo vendere vetture, ma trasformare il modo in cui l’auto interagisce con l’ambiente e con il guidatore.