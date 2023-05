Come cambiare bene le marce in auto? Se avete un cambio manuale nel vostro veicolo, conoscete bene la sfida del cambio di marcia. Non è facile come con il cambio automatico, dove è sufficiente cambiare marcia una sola volta prima di iniziare a muoversi.

Le auto manuali richiedono di cambiare costantemente le marce mentre si guida e si compiono varie azioni. Se non si cambiano le marce in modo corretto, si rischia di danneggiare il cambio, con conseguenti costi di riparazione o sostituzione.

Come cambiare bene le marce in auto: consigli preziosi

Scalare

Il cambio delle marce non deve necessariamente avvenire in sequenza. Ogni volta che si salta una marcia, il cambio di blocco è un’operazione di questo tipo. Il vantaggio del cambio di blocco è quello di ottenere una migliore resa chilometrica e di preservare la durata della frizione.

Marce più basse per l’accelerazione

Se state guidando e volete accelerare molto velocemente, passate a una marcia inferiore perché in questo modo l’auto avrà più potenza. Se invece volete rallentare l’auto, basta togliere il piede dal pedale dell’acceleratore e l’auto rallenterà da sola.

Con le marce alte non si nota molto questo fenomeno, ma con le marce basse è facilmente percepibile.

Cambiare le marce in modo corretto

Togliete il piede dal pedale dell’acceleratore mentre premete la frizione. Togliete una mano dal volante per cambiare delicatamente la marcia. Quando si ricomincia a premere il pedale dell’acceleratore, rilasciare lentamente la pressione sulla frizione.

Alcune auto sono più difficili da cambiare di altre. Ciò può essere dovuto a una frizione ad alte prestazioni che richiede uno sforzo maggiore per funzionare o semplicemente a un problema nella trasmissione che rende difficile il cambio.

Ascoltate il suono del motore

Saprete quando dovete cambiare marcia ascoltando i suoni che provengono dal vostro motore. I suoni più profondi significano che il regime di rotazione è basso, mentre i suoni più forti e acuti significano che il regime di rotazione è alto e che è necessario passare alla marcia successiva.

Con sufficiente esperienza, saprete esattamente quando cambiare marcia basandovi esclusivamente sul suono del motore.

Marce alte per la velocità

C’è una differenza tra accelerazione e velocità. L’accelerazione è il tasso di variazione della velocità, mentre la velocità in sé rappresenta la velocità percorsa in un certo lasso di tempo.

Se si vuole andare a velocità più elevate, si usano marce alte. Se si vuole andare molto velocemente, si useranno le marce basse per l’accelerazione. Le marce alte non aiutano ad accelerare nella maggior parte dei casi.

