In questa pratica guida vi spieghiamo come utilizzare il sistema Entune.

Se non sapete come collegare il navigatore alla Toyota Yaris, vi copriamo con una pratica guida. In questo caso, avrete bisogno di usufruire del sistema Entune.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come collegare il navigatore alla Toyota Yaris: la guida

Come detto prima, avrete bisogno di utilizzare il sistema Entune, un sistema multimediale presente nei modelli più recenti.

Innanzitutto, è necessario scaricare l’applicazione Entune dal vostro smartphone.

Successivamente, dovrete configurare l’account, quindi inserire l’indirizzo e-mail e il numero di telaio.

Fatto ciò, attivate il Bluetooth sul telefono e fate la stessa cosa con la vostra auto.

Dovrete accoppiare i due dispositivi, in modo da poter utilizzare l’applicazione.

Installate l’applicazione sul telefono, poi avviatela. Dovreste riuscire a vedere le app sullo schermo dell’auto.

Come usare il navigatore

Tra le app dovrebbe essere presente il navigatore (Scout GPS).

Se non dovesse funzionare, provate ad aggiornare l’app e vedete se sia disponibile una nuova versione.

Come vedere YouTube sullo schermo dell’auto

I sistemi di infotainment tradizionali sono compatibili con l’applicazione Android Auto. Tuttavia, il supporto per questa applicazione inizia da Android 9 alle versioni precedenti. Il mirroring di Android sullo schermo dell’auto avviene in due fasi:

Collegare il telefono allo stereo tramite un cavo

Dallo schermo dell’auto, lanciare l’app Android Auto. Questo è tutto ciò che serve per collegare il vostro Android allo schermo dell’auto.

È anche possibile connettersi ad Android Auto in modalità wireless se l’auto è dotata di driver Bluetooth.

MirrorLink

MirrorLink funziona attraverso il vostro dispositivo proiettando i contenuti del telefono sullo schermo dell’auto. Inoltre, questa applicazione consente l’uscita audio attraverso gli altoparlanti dell’auto.

Per eseguire il mirroring dello schermo con questa applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Utilizzando un cavo USB, collegare il dispositivo Android e l’autoradio. Passare alle impostazioni del telefono e selezionare Connessioni. Qui si trova l’applicazione MirrorLink. Fare clic su questo pulsante per attivarla. Per collegare Android allo schermo, fare clic sull’opzione “Connetti all’auto tramite USB”. Il monitoraggio dello schermo di Android inizierà quindi sullo schermo dell’auto.

