Non sapete come procedere? Ecco alcuni semplici passaggi da seguire.

Se non sapete come aggiornare il navigatore dell’auto, vi copriamo con una pratica guida. I sistemi di navigazione per auto sono sistemi presenti nel veicolo che forniscono mappe e indicazioni al conducente. I sistemi di navigazione elettronica sono generalmente chiamati GPS, altrimenti noti come Global Positioning Satellite.

Il GPS è un dispositivo elettronico che determina dove si trova il conducente e come raggiungere la destinazione finale. Il conducente può anche impostare il GPS su una mappa. Sebbene il sistema sia utile, i lavori di costruzione e le nuove strade richiedono l’aggiornamento del software per ottenere le informazioni e le mappe più recenti.

Come aggiornare il navigatore dell’auto: la guida

Fase 1

Consentire gli aggiornamenti automatici. Alcuni sistemi GPS dispongono di aggiornamenti automatici delle mappe che vengono rilasciati periodicamente. Quando questi sono disponibili, il GPS lo richiede all’utente, che deve consentire al sistema di accedere al materiale aggiornato.

Fase 2

Acquistare i dischi delle mappe più recenti. Gli aggiornamenti del sistema di navigazione vengono rilasciati sotto forma di dischi mappa periodicamente nel corso dell’anno. In questo modo si ottengono le informazioni più aggiornate disponibili per il conducente.

Fase 3

Caricare i dischi delle mappe nel GPS. Le opzioni esatte di caricamento variano a seconda del modello. Per informazioni specifiche sul caricamento, consultare il manuale di istruzioni del sistema di navigazione. Nella maggior parte dei casi è necessario inserire il disco e selezionare il pulsante OK quando il sistema lo richiede.

Nelle auto più moderne è sufficiente utilizzare una chiavetta USB.

Come usare Google Maps come navigatore

Aprire Google Maps: Dopo aver aperto il vostro dispositivo, andate nel menu dove ci sono le applicazioni o app. Quindi, da lì, fare clic su “Google Maps” per aprirlo.

Toccare il proprio profilo: Poi, dovete andare al vostro account di Google Maps. A tal fine, toccare l’icona del proprio profilo nell’angolo in alto a destra.

Fare clic su Impostazioni: Quindi, fate clic sull’opzione “Impostazioni” nell’elenco che si è aperto dopo aver fatto clic sull’icona del vostro profilo o sull’icona dell’account.

Selezionare le impostazioni di navigazione: Nelle impostazioni, scorrere verso il basso e fare clic sulla scheda “Impostazioni di navigazione”.

Attivare il Bluetooth e connettersi all’auto: A questo punto è sufficiente scorrere verso il basso e attivare il pulsante Bluetooth e collegarlo al Bluetooth dell’auto.

Per prima cosa, sintonizzate il Bluetooth. Quindi, cercare il Bluetooth dell’auto. Infine, collegarlo al Bluetooth dell’auto.

