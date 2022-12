Non sapete come controllare i punti della patente? In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere in merito. Si tratta di una procedura piuttosto semplice e che vi permetterà di monitorare lo stato della vostra patente.

Come controllare i punti della patente: ciò che si deve sapere

Per controllare i punti della patente potrete visitare il sito Portale dell’Automobilista o iPatente (quest’ultimo attraverso smartphone). Per quanto riguarda il primo, invece, dovrete registrarvi inserendo il codice fiscale, il numero e la data di scadenza della patente.

Fatto ciò, cliccate su Saldo Patente. Vi ricordiamo che i punti dei neopatentati sanzionati vengono decurtati il doppio. Nella prossima tabella troverete un breve riepilogo dei punti decurtati in base a diverse occasioni.

Quando si perdono i punti della patente?

Ogni evento corrisponde a una decurtazione specifica. In questo caso andremo per ordine, partendo dalla decurtazione più alta (dieci punti):

10 punti : velocità oltre i 60 km/h; circolazione contromano o sorpasso pericoloso. Manovre pericolose in autostrada e guida in stato di ebbrezza. Attenzione anche alla fuga in caso di incidente.

: velocità oltre i 60 km/h; circolazione contromano o sorpasso pericoloso. Manovre pericolose in autostrada e guida in stato di ebbrezza. Attenzione anche alla fuga in caso di incidente. 8 punti : mancato rispetto della distanza di sicurezza in caso di incidente; inversioni di marcia non consentite; non aver rispettato la precedenza ai pedoni.

: mancato rispetto della distanza di sicurezza in caso di incidente; inversioni di marcia non consentite; non aver rispettato la precedenza ai pedoni. 6 punti : non aver rispettato obbligo di fermata, semaforo o passaggi a livello.

: non aver rispettato obbligo di fermata, semaforo o passaggi a livello. 5 punti : non aver dato le giuste precedenze; non aver indossato cinture di sicurezza.

: non aver dato le giuste precedenze; non aver indossato cinture di sicurezza. 4 punti : circolazione contromano; non si occupa la corsia più libera a destra; trasporto di cose e persone eccessivo.

: circolazione contromano; non si occupa la corsia più libera a destra; trasporto di cose e persone eccessivo. 3 punti : uso degli abbaglianti in condizioni sbagliate; mancato rispetto verso ufficiali e agenti.

: uso degli abbaglianti in condizioni sbagliate; mancato rispetto verso ufficiali e agenti. 2 punti : mancato rispetto della segnaletica; mancata segnalazione con triangolo in caso di fermo sulla carreggiata.

: mancato rispetto della segnaletica; mancata segnalazione con triangolo in caso di fermo sulla carreggiata. 1 punto: non si usano i dispositivi di illuminazione o uso improprio dei fari.

