Come documentare la storia della tua vettura vintage con un libretto dedicato

Un libretto universale per annotare manutenzioni, ricambi e restauri della tua auto d'epoca, adatto a tutte le marche e modelli

Possedere un’auto d’epoca è un vero privilegio, ma con esso arriva la responsabilità di preservare la storia e l’integrità del veicolo. Un aspetto spesso trascurato è la documentazione accurata di tutte le manutenzioni e i restauri effettuati. Questo è dove entra in gioco il libretto universale per la manutenzione.

Questo strumento essenziale ti permette di annotare ogni intervento, dalla sostituzione dell’olio motore alla riparazione della carrozzeria, trasformando la manutenzione in un viaggio ben documentato. Che tu sia un appassionato collezionista o un semplice proprietario, questo libretto è il tuo alleato per mantenere la tua auto in perfette condizioni e valorizzarla nel tempo.

Perché è importante documentare la manutenzione

La documentazione accurata della manutenzione non è solo una questione di ordine, ma un vero e proprio investimento. Annotare ogni intervento ti permette di tenere sotto controllo il budget evitando spese inutili e pianificando gli interventi futuri. Inoltre, un libretto ben tenuto può fare la differenza al momento della rivendita, rassicurando l’acquirente sulla storia e sulle condizioni del veicolo.

Immagina di dover vendere la tua auto d’epoca. Un potenziale acquirente sarà sicuramente più propenso a fare un’offerta se può vedere un dettagliato storico di manutenzione completo di date, costi e descrizioni degli interventi. Questo non solo aumenta la trasparenza, ma dimostra anche che l’auto è stata curata con attenzione e professionalità.

Cosa puoi annotare nel libretto

Il libretto universale è progettato per essere completo e flessibile adattandosi a qualsiasi marca e modello d’epoca. Puoi annotare:

Manutenzioni ordinarie cambi d’olio, sostituzione dei freni, controllo delle cinghie e molto altro

cambi d’olio, sostituzione dei freni, controllo delle cinghie e molto altro Ricambi sostituiti con data, costo e descrizione dettagliata

con data, costo e descrizione dettagliata Fasi di restauro foto, fornitori e descrizioni delle operazioni effettuate

Ogni sezione è pensata per essere intuitiva e facile da compilare, permettendoti di avere sempre sotto mano tutte le informazioni necessarie. Che tu stia lavorando su una Fiat 500 una Citroën DS o una Volkswagen Maggiolino questo libretto è il tuo compagno fedele.

PDF o cartaceo: quale scegliere

Il libretto è disponibile in due formati: PDF e cartaceo. La versione PDF è perfetta per chi preferisce la comodità di compilare il libretto direttamente sullo schermo o stamparlo a casa. La versione cartacea, invece, è un vero e proprio libretto in brossura, da tenere nel cassetto dell’auto, con il PDF incluso per chi preferisce avere entrambe le opzioni.

Entrambe le versioni sono progettate per essere universali e adattabili permettendoti di personalizzare le annotazioni in base alle tue esigenze specifiche. Che tu sia un appassionato di auto classiche o un collezionista esperto, questo libretto è lo strumento perfetto per mantenere la tua auto in perfette condizioni.

Non perdere l’opportunità di valorizzare la tua auto d’epoca con un libretto di manutenzione universale. Ordinalo oggi e inizia a documentare la storia della tua vettura con precisione e cura.