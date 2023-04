Come evitare la pipì dei cani sulle ruote: strategie efficaci

Sebbene sembri complicato, in questo articolo vi spiegheremo come evitare la pipì dei cani sulle ruote in modo efficace.

Evitare che i cani facciano la pipì sulle ruote dell’auto è possibile e, in realtà, molto più semplice di quanto si pensi.

Nella maggior parte dei casi è semplice spruzzare un liquido speciale sulle ruote e dimenticarsi per sempre di questo problema.

Tuttavia, a volte non è sufficiente, ecco perché vi illustrerò diversi modi per risolvere il problema senza danneggiare gli animali. Vediamo quindi come evitare la pipì dei cani sulle ruote.

Perché i cani fanno la pipì sulle ruote?

La prima cosa da fare è capire l’origine di questo problema. I cani urinano sulle ruote delle auto a causa di un mix di due fattori: da un lato, l’odore di gomma e di pneumatici li attira a urinare; dall’altro, la cosa più comune è che altri cani hanno già fatto la pipì su quella ruota e, ovviamente, questo spinge il successivo che passa a marcare il territorio e a lasciare il proprio DNA intorno all’area.

Non dimenticate che i cani marcano il territorio e si trasmettono informazioni a vicenda attraverso l’urina. Ecco perché a volte sembra che impazziscano facendo pipì ovunque quando vanno a passeggio.

Il problema è che questo diventa un circolo vizioso. Quando un cane urina in una determinata ruota, le probabilità che il successivo aumenti urineranno nella stessa ruota.

Come evitare la pipì dei cani sulle ruote

Repellenti per cani (sicuri per la salute)

Il modo più rapido, semplice ed efficace per evitare che un cane faccia pipì sulle ruote dell’auto è utilizzare un repellente per cani prodotto in commercio. Si tratta di prodotti formulati dopo molti test, con prove in centinaia di situazioni e che funzionano con il 99% delle razze (con alcune possono fallire, ma non è usuale).

Parlare con il proprietario del cane che urina sul vostro pneumatico

Si dice che parlando le persone capiscono e senza dubbio questo ne è un buon esempio. Infatti, questo metodo è ideale se i cani che passano davanti alla vostra auto sono sempre gli stessi.

Provate a parlare con i proprietari dei cani (in modo amichevole) e raccontate loro il problema; sono sicuro che a loro non piace che altri cani facciano pipì sulle loro auto e capiranno perfettamente. Con una semplice tirata della pettorina quando passano davanti al vostro veicolo, potranno evitare che facciano la pipì sul vostro volante.

Riempite delle bottiglie d’acqua e mettetele vicino alle ruote

Come probabilmente sapete, la vista dei cani non è la migliore del mondo (l’olfatto sì). Pertanto, quando si vedono riflessi e il riflesso è distorto, non gradiscono nulla e preferiscono allontanarsi il prima possibile. Ecco cosa si ottiene con una bottiglia d’acqua piena vicino all’auto. È un metodo di dissuasione molto efficace.

