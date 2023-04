Come installare il navigatore sulla Peugeot 208 active: la guida

Vorreste installare il navigatore sulla Peugeot 208 active ma non sapete come fare? Si tratta di procedimenti piuttosto semplici da seguire e che vi permetteranno di raggiungere facilmente qualsiasi destinazione.

Assicuratevi, però, di aggiornare regolarmente le mappe, dato che potrebbero cambiare. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come installare il navigatore sulla Peugeot 208 active

Se l’auto non è già dotata di navigatore, vi basterà utilizzare Android Auto per sfruttare le mappe di Google Maps.

Ecco come fare:

Collevare il cavo USB originale, altrimenti potrebbe non funzionare. Andate su Connect-App, poi visualizzate la schermata principale, poi premete su Connettività. Andate su Android Auto e avviate l’applicazione.

Perché Android Auto non funziona?

Verificare la compatibilità con l’auto

Android Auto è un sistema di infotainment per auto molto diffuso, ma non è disponibile per tutte le auto.

Se avete problemi a farlo funzionare, dovete verificare che la vostra auto supporti Android Auto. Anche se l’auto dispone di una porta USB, potrebbe non essere compatibile con Android Auto.

Controllare il cavo

Non tutti i cavi USB sono compatibili con tutte le auto, quindi se si utilizza un cavo più vecchio o di qualità inferiore, il problema potrebbe essere questo.

Se prima Android Auto funzionava correttamente e ora ha problemi di connessione, è molto probabile che il problema sia il cavo e che sia necessario sostituirlo.

Controllare le impostazioni dell’auto accoppiata

Una delle caratteristiche migliori dell’app Android Auto è che consente di associare il telefono a più auto. Questo significa anche che c’è spazio per configurazioni non corrette o non intenzionali.

Ad esempio, potreste aver accidentalmente aggiunto la vostra auto all’elenco delle auto rifiutate o addirittura aver disattivato la connettività con più auto. Se in precedenza ci si è connessi a diverse auto, è possibile che si stia cercando di connettersi a un veicolo diverso.

