Vorreste lavare l'auto da soli ma non sapete come fare? Vi sveliamo quali sono i prodotti da procurarvi e le tecniche fondamentali.

Non sapete come lavare l’auto a mano? Si tratta di una procedura che richiede un po’ di tempo, pazienza e prodotti giusti. Una volta completata, però, sarete incredibilmente soddisfatti e il vostro gioiellino splenderà come nuovo!

Ecco una pratica guida da seguire che vi aiuterà a lavare l’auto in modo efficace.

Vi ricordiamo che è necessario acquistare i prodotti più adatti e di seguire delle tecniche specifiche, così che non ci siano danni o inconvenienti.

Come lavare l’auto a mano: una pratica guida fai da te

Prima di iniziare, procuratevi ovviamente uno shampoo per auto di qualità (vi consigliamo di preferire prodotti che contengano già la cera). Procuratevi anche dei panni in microfibra, una spugna morbida (o un guanto che sia dello stesso materiale) e due secchi.

I due secchi andranno riempiti rispettivamente con acqua saponata e l’altro con acqua normale. Quest’ultimo servirà per sciacquare la spugna tra un passaggio e l’altro.

I procedimenti

Il nostro consiglio è di partire dalle ruote. Quest’ultime accumulano molto sporco e necessitano di una pulizia approfondita. In caso contrario, rischiereste di trascinare tutto lo sporco sul resto della carrozzeria.

In commercio è possibile trovare una serie di spugne e prodotti specifici per pulire a fondo le zone più difficili delle ruote.

Dopo aver fatto ciò, potete iniziare a sciacquare l’auto con una pompa. Insaponate la spugna e iniziate a insaponare l’auto dall’alto verso il basso con dei movimenti delicati.

Cercate di non trascurare nessun punto, neanche i piccoli spazietti che contornano le lettere o i numeri. Fatto ciò, sciacquate la spugna tra un passaggio e l’altro.

Non resta che asciugare l’auto. Procuratevi un panno in microfibra e iniziate ad asciugare dall’alto verso il basso.

Non utilizzate altri prodotti sconosciuti, altrimenti potreste graffiare l’auto.

