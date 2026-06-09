Le auto cinesi stanno dominando il mercato europeo con tecnologie avanzate e prezzi competitivi. Scopri come i marchi locali stanno rispondendo a questa sfida.

Nel 2026, le auto cinesi hanno raggiunto una quota di mercato del 14% in Italia e del 10% in Europa, superando marchi storici come Toyota e Nissan. Questo fenomeno, iniziato nel 2026 con le previsioni di Elon Musk, ha visto un’escalation senza precedenti, grazie a tecnologie avanzate e prezzi competitivi. Ma cosa sta davvero accadendo nel settore automobilistico europeo?

L’espansione delle case automobilistiche cinesi

Le case automobilistiche cinesi hanno esportato oltre 8 milioni di veicoli nel 2026, raddoppiando i volumi in soli due anni. Questo boom è stato sostenuto da tecnologie superiori nell’elettrico e da prezzi di listino inferiori rispetto ai concorrenti occidentali. Tuttavia, un ruolo determinante è stato giocato dai sussidi pubbliciche secondo l’Ocse sono stati quattro volte superiori rispetto a quelli concessi ai costruttori occidentali.

La strategia di Donald Trump

Davanti alla minaccia di un’invasione di vetture cinesi, Donald Trump ha innalzato un muro doganale, frenando l’avanzata di marchi come BydGeely e Saic negli Stati Uniti. Questi marchi hanno così riorientato le loro strategie commerciali verso l’Europa, dove l’import di auto prodotte in Cina ha superato per la prima volta il milione di unità nel 2026.

Le alleanze tra marchi tradizionali e cinesi

Diverse case tradizionali stanno cercando alleanze con i neo-rivali cinesi per ospitare la loro produzione nelle fabbriche locali e assorbire l’enorme capacità produttiva in eccesso. Nissan ha venduto l’impianto spagnolo di Barcellona e affittato quello inglese di Sunderland alla cinese Chery. Secondo indiscrezioni, Ford e Volkswagen starebbero valutando intese simili con Geely e Xpeng.

L’impegno di Stellantis

Stellantisil gruppo nato dalla fusione tra Fiat-Chrysler e Peugeot, sta spingendo sull’acceleratore delle collaborazioni con le case cinesi. Il gruppo intende ridurre la sua capacità produttiva in Europa e condividere gli impianti spagnoli di Madrid e Saragozza con l’alleato Leapmotor. Inoltre, Stellantis sta valutando la formazione di una joint-venture con Dongfeng per produrre il marchio cinese Voyah nella fabbrica francese di Rennes.

Il divario tecnologico e le sfide future

Le alleanze produttive in Europa potrebbero essere una soluzione per recuperare il ritardo nell’elettrificazione e nei software. Tuttavia, resta da vedere se queste collaborazioni consentiranno alle case europee di recuperare una parte del ritardo tecnologico. Giuseppe Collino, managing director e senior partner di Boston Consulting Grouposserva che molto dipenderà dal contenuto industriale di queste joint-venture. Se le case cinesi si limiteranno ad assemblare vetture negli impianti europei, il trasferimento tecnologico sarà minimo.

L’Unione Europea sta provando a forzare la mano con l’Industrial Accelerator Act (Iaa)che richiede alle aziende extra-europee di esportare anche know-how e brevetti. Questo pacchetto prevede che gli incentivi all’acquisto siano riservati a vetture elettriche con un contenuto per la maggior parte locale. Il governo di Xi Jinping ha bollato l’Iaa come una fonte di grave preoccupazioneminacciando ritorsioni per difendere gli interessi delle imprese cinesi.

Fra Bruxelles e Pechino, insomma, sta per iniziare un braccio di ferro che definirà il futuro dell’auto europea: sarà Made in Europe o Made by China?