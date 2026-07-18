Come leggere le sigle degli pneumatici: tutto quello che devi sapere

Conoscere le misure degli pneumatici è essenziale per la sicurezza e la legalità del tuo veicolo. Scopri come leggere i codici e fare la scelta giusta

Ogni pneumatico nasconde un codice apparentemente criptico, come 185/65 R15 che racchiude informazioni cruciali sulla sicurezza e sulle prestazioni del veicolo. Decifrare questi numeri e lettere è fondamentale per evitare errori costosi e garantire la conformità alle normative.

Montare pneumatici delle dimensioni sbagliate può compromettere la sicurezza, alterare la lettura del tachimetro e aumentare gli spazi di frenata. La legge impone il rispetto delle misure omologate, che devono essere riportate sul libretto di circolazione. Conoscere questi dati ti permette di fare scelte consapevoli, soprattutto quando acquisti online.

Dove trovare le misure degli pneumatici

Le misure degli pneumatici sono riportate in due luoghi principali: sul fianco del pneumatico e sulla carta di circolazione. Sul fianco, la sigla è stampata in rilievo, mentre sul libretto, al foglio n. 3, alla voce Pneumatici trovi tutte le dimensioni omologate per la tua auto. È importante verificare che i dati coincidano e, in caso di più opzioni, scegliere tra quelle elencate.

Un consiglio utile è controllare lo stato del battistrada mentre sei chinato a leggere la sigla. Un semplice controllo con una moneta da un euro può rivelare se le gomme sono ancora nei limiti di legge o se è necessario sostituirle. Ricorda di verificare la sigla su almeno due ruote dello stesso asse per evitare discrepanze.

Cosa significano i numeri e le lettere

Prendiamo come esempio la sigla 185/65 R15. Il primo numero, 185 indica la larghezza della sezione in millimetri. Il secondo numero, 65 rappresenta il rapporto tra altezza e larghezza, espresso in percentuale. La lettera R sta per radiale la struttura standard delle gomme moderne. L’ultimo numero, 15 indica il diametro del cerchio in pollici.

Ad esempio, la misura 185/65 R15 è comune su utilitarie e citycar. Conoscere questa sigla ti permette di filtrare rapidamente l’offerta di pneumatici compatibili, come quelli proposti da Norauto, evitando di finire su modelli incompatibili con il tuo veicolo.

Indice di carico e codice di velocità

Dopo il diametro, trovi due indicazioni cruciali: l’indice di carico e il codice di velocità. Nel nostro esempio, 88T l’88 è l’indice di carico, che corrisponde al peso massimo che il pneumatico può sopportare. Un indice 88 equivale a 560 chilogrammi per gomma, mentre un indice 91 arriva a 615 chilogrammi.

La lettera T indica il codice di velocità, che rappresenta la velocità massima sostenibile a pieno carico. Nel caso della T la velocità massima è di 190 km/h mentre una H sale a 210 km/h e una V a 240 km/h. È importante ricordare che puoi montare pneumatici con indici di carico e codici di velocità uguali o superiori a quelli riportati sul libretto, ma mai inferiori.

Marcature stagionali e data di produzione

Sul fianco degli pneumatici adatti al freddo trovi la sigla M+S (fango e neve) e, su quelli invernali, il simbolo del fiocco di neve dentro una montagna a tre punte, la marcatura 3PMSF. Queste marcature sono fondamentali per rispettare l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile su molte strade.

La data di produzione è nascosta nel codice DOT le ultime quattro cifre indicano la settimana e l’anno di fabbricazione. È importante controllare questa data, soprattutto quando acquisti pneumatici usati, perché la mescola invecchia anche restando ferma in magazzino. Alcune gomme riportano sigle come RF o RunFlat che indicano una struttura capace di reggere qualche chilometro anche da sgonfia.

Conoscere queste informazioni ti permette di fare scelte autonome e consapevoli, evitando brutte sorprese in fase di montaggio e garantendo la massima sicurezza sulla strada.