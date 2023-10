Come lucidare i fari dell'auto, facendoli tornare a splendere, con il dentifricio.

Lucidare i fari auto è una pratica che si usa quando si vuole mantenere i proiettori efficienti o quando questi sono diventati opachi ed hanno bisogno di essere rigenerati. In commercio esistono prodotti specifici che permettono di ottenere ottimi risultati, in questo articolo vi sveliamo come avere dei fari pari al nuovo con il dentifricio.

Come lucidare i fari auto con il dentifricio

Il dentifricio si sa è utile per l’igiene orale e per avere un sorriso smagliante ma ha anche delle doti abrasive che permettono di rimuovere lo sporco e l’ossidazione dai fari così da rigenerarli garantendo la perfetta visione della strada.

Se i fari sono ossidati dal passare del tempo un metodo “fai da te” ed economico è l’utilizzo del dentifricio per ripristinarli. Tutto quello che serve è il dentifricio bianco classico, senza micro granuli o altri ingredienti particolari che altrimenti potrebbero danneggiare la superficie del faro; una spugnetta morbida e un panno pulito.

I passaggi da eseguire

Applicare il dentifricio sulla spugnetta morbida Stenderlo sui fari applicando un movimento circolare riempiendo interamente il faro. E’ necessario essere energici così da usare tutto il dentifricio presente sulla spugnetta. Lasciare agire per 5-7 minuti così che il dentifricio agisca in maniera totale sul faro togliendo ogni residuo di sporco ed ossidazione dal proiettore. Terminati i minuti necessari, usare un altro panno pulito per rimuovere le tracce presenti sul faro. Se tutto è stato eseguito perfettamente i fari saranno tornati brillanti come un tempo.

Se ce ne fosse bisogno ripetere la procedura ogni 2-4 mesi ma questo tempo può anche prolungarsi grazie all’utilizzo di una cera lucidante che deve essere applicata dopo aver eliminato ogni residuo di dentifricio. Questa infatti oltre a far brillare i fari li preserva allungando il periodo tra un’applicazione e la successiva del dentifricio sul faro.

