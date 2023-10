L’aria condizionata sull’auto è ormai un elemento imprescindibile delle autovetture moderne che permette in estate di avere aria fresca in grado di combattere il calore ed in inverno di godere del caldo. Tutto perfetto se questa funziona, ma a volte può smettere di funzionare ecco come poterla riparare.

Come riparare l’aria condizionata dell’auto

Il primo passo è accendere il veicolo ed azionare l’impianto di condizionamento puntandolo alla massima velocità, se si sente arrivare dopo qualche istante l’aria calda o fredda questo funziona, al contrario se l’aria è fresca ma non fredda vi può essere un problema.

Se le ventole non funzionano può esserci un problema elettrico oppure è da cambiare il filtro aria abitacolo al fine di aumentarne il flusso.

Verificare il funzionamento del compressore, dopo averlo trovato stabilire se la puleggia ruota assieme alla zona centrale della puleggia stessa, se questa funziona non vi sono problemi.

Controllare i cavi elettrici del compressore, se non funzionano potrebbe essere necessaria la sostituzione del compressore e questo intervento richiede l’aiuto di un esperto, quindi è necessario portare l’auto in officina.

L’impianto potrebbe avere delle perdite che vanno verificate tramite un kit apposito se emergono perdite bisogna andare da un professionista per risolverle altrimenti se funziona il problema potrebbe essere la mancanza di liquido refrigerante.

Per procedere alla riparazione acquistare il refrigerante adatto al proprio veicolo, verificare la temperatura ambiente e trovare la porta di servizio inferiore, quella per il rabbocco del condizionatore. Una volta trovata pulirla dalla sporcizia e fissare la bombola all’ugello, stabilire la pressione adatta per la ricarica.

Come ricaricare l’impianto di condizionamento

Ruotare la valvola sino a perforare la bombola e ricaricare il liquido tenendola in verticale, scuotendola ogni tanto così da mantenerla sempre in pressione mentre il liquido viaggia verso il vano motore.

Verificare durante questa fase eventuali perdite, se sono presenti è necessario andare in officina e far controllare l’auto da personale qualificato.

Una volta stabilito che l’impianto è pieno riporre la bombola se dotati di liquido in un luogo asciutto e fresco, può essere utile in futuro. Altrimenti se è vuota buttarla.