Le chiavi dell’automobile sono lo strumento essenziale per la sua apertura e messa in moto, in particolare sulle più datate ma il medesimo compito viene svolto tutt’ora anche su quelle più recenti. Ecco come riparare le chiavi dell’auto in caso di malfunzionamento.

Come riparare le chiavi dell’auto

Le chiavi dell’auto solitamente se danneggiate difficilmente possono essere riparate. In caso l’auto sia vecchia o anche nuova un primo metodo per ottenerne una nuova e magari anche due o tre come ricambio è quello di rivolgersi ad un fabbro.

Il fabbro grazie agli strumenti di cui dispone è in grado di copiare il disegno della chiave realizzandone una copia ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto chiederebbe la casa automobilistica o rispetto al prezzo di una chiave non originale presa online.

I primi passi da compiere prima di decidere cosa fare sono i seguenti:

Annotare il numero di telaio – prendendo nota del numero di telaio chiunque si occupi di riparare o sostituire la chiave sa su quale auto va a lavorare.

– prendendo nota del numero di telaio chiunque si occupi di riparare o sostituire la chiave sa su quale auto va a lavorare. Prendere nota della casa automobilistica, del modello e dell’anno di produzione – queste informazioni permettono così come il numero di telaio di comprendere di che veicolo si tratti perché le chiavi sono pezzi unici.

Cosa fare se non è possibile ripararla

Se non è possibile riparare la chiave danneggiata è necessario acquistarne una nuova.

Si può richiedere alla concessionaria più vicina fornendo le informazioni descritte sopra e pagando ve ne forniscono una nuova che va programmata. E’ un metodo costoso ma si ha almeno la garanzia che la nuova chiave funzioni sicuramente.

Acquistarla sugli store online può essere utile, questa opportunità può fare al caso se si ha già avuto modo di contattare un fabbro in zona ed aver già avuto un preventivo, poiché le chiavi sugli store possono avere un prezzo inferiore.

Infatti spesso e volentieri le chiavi non possono essere riparate e quindi è necessaria la loro sostituzione. Solitamente almeno che non ci si rivolga al concessionario la cifra che si va a spendere è abbastanza contenuta, molto dipende dalla tipologia di chiave, quelle moderne possono anche costare molto.