Come ottimizzare l’officina con carrelli e cassettiere portautensili

All’interno di qualsiasi officina, che si tratti di una carrozzeria, di un centro meccanico o di uno spazio meccatronico, organizzare correttamente gli attrezzi in appositi carrelli o cassettiere portautensili risulta fondamentale.

Dotare gli ambienti dei giusti arredi aiuta infatti a diminuire i percorsi, a eliminare i colli di bottiglia e ad aumentare la produttività: una serie di aspetti che aiutano a ridurre i costi ed eventualmente i tempi di consegna, migliorando l’agilità e la competitività complessiva dell’azienda.

Tuttavia, affinché risultino a tutti gli effetti degli asset strategici questi sistemi devono soddisfare alcuni requisiti ben precisi, fondamentali per il supporto di ogni singola attività e lo svolgimento sicuro di qualunque lavorazione.

Quali carrelli e cassettiere portautensili per la massima efficienza in officina

Un aspetto molto importante nelle officine moderne è la flessibilità, ovvero la capacità di cambiare assetto per rispondere rapidamente alle diverse esigenze professionali.

È per questo che carrelli e cassettiere portautensili devono assicurare la creazione di un ambiente di lavoro modulare: uno spazio capace di trasformarsi, per adattarsi alle diverse necessità.

Per tale ragione, attualmente i sistemi progettati dai migliori marchi – come per esempio Fami, Fervi e Tecnotelai – in genere sono dotati di maniglioni e rotelle, in modo che sia possibile spostarli dove serve e avere sempre tutto a portata di mano.

Leggeri e facilmente trasportabili, ma soprattutto equipaggiati con freno di stazionamento, questi modelli si bloccano saldamente quando necessario e possono essere ricollocati rapidamente al termine di ogni lavorazione.

Naturalmente, tali strutture sono realizzate con assetti specifici per le attività che si svolgono all’interno delle officine per conservare utensili, minuterie, ricambi e ogni altro materiale da lavoro.

Le cassettiere, disponibili con un numero variabile di cassetti, che in genere può andare da 3 fino a ben 10, offrono in particolare l’opportunità di ordinare e conservare gli utensili in base alla dimensione, alla tipologia, alla funzionalità o più semplicemente alla frequenza di utilizzo.

I carrelli, dotati invece di due o più ripiani, lasciano le attrezzature a vista. Sono talvolta equipaggiati da un piano di lavoro in legno e molto spesso corredati da pareti forate, per agganciare più facilmente cacciaviti, chiavi, martelli, pinze e renderli immediatamente disponibili o individuabili.

Infine, per assicurare sempre la massima funzionalità, il fondo dei cassetti delle cassettiere, così come ogni ripiano dei carrelli, è sempre rivestito da tappetini di gomma o schiuma fonoassorbente, che favoriscono l’aderenza degli oggetti e ne impediscono lo spostamento durante i movimenti.

Carrelli e cassettiere portautensili: l’importanza dei canali di acquisto

