Raggiungere l'aeroporto di Fiumicino con il proprio mezzo e non con i mezzi pubblici, con consigli anche su dove poter parcheggiare per lasciare il mezzo al sicuro durante il viaggio.

L’aeroporto di Fiumicino è una vera e propria eccellenza non soltanto per il nostro Paese ma anche a livello internazionale, come testimonia il fatto che da otto anni di seguito viene premiato come miglior scalo d’Europa per quello che riguarda la categoria di hub con più di 40 milioni di passeggeri.

In particolare, il Leonardo da Vinci risulta apprezzato per le innumerevoli rotte, i numerosi servizi con cui ottimizzare l’esperienza dei viaggiatori, le tante innovazioni su cui si sta investendo così come per la sua posizione strategica, che lo rende facilmente raggiungibile con i propri mezzi di trasporto, che si tratti di auto, moto o furgoni.

Scopriamo quindi come raggiungere lo scalo agevolmente e perché al giorno d’oggi si tratta di un’esperienza del tutto priva di stress.

Come arrivare all’aeroporto di Roma Fiumicino



L’aeroporto di Fiumicino risulta ben collegato per il trasporto su strada trovandosi a soli 32 chilometri da Roma.

In particolare, per arrivare è sufficiente percorrere l’Autostrada tangenziale A90, più comunemente chiamata Grande Raccordo Anulare (GRA), prendere l’uscita 30-31 verso Fiumicino/Civitavecchia/Aeroporto Fiumicino per immettersi infine sull’Autostrada 91, vale a dire la Roma-Fiumicino.

In questo modo, è possibile arrivare all’aeroporto senza pagare nessun pedaggio: ricordiamo infatti che l’accesso al Grande Raccordo Anulare è completamente gratuito.

Dove parcheggiare all’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci

Raggiungere l’aeroporto con il proprio mezzo di trasporto richiede di individuare il giusto parcheggio, optando per una struttura in grado di soddisfare i propri bisogni a 360 gradi.

Attualmente, l’aeroporto di Roma-Fiumicino mette a disposizione oltre 10.900 posti auto ufficiali, che per esempio per mettono di usufruire gratuitamente di carrelli per il trasporto bagagli o di specifiche soluzioni per famiglie.

A questi posteggi si aggiungono le numerose autorimesse private orbitanti nel circondario, che mettono a disposizione navette gratuite con cui raggiungere il terminal in tutta tranquillità, così come una serie di servizi aggiuntivi estremamente utili, come per esempio l’autolavaggio o la ricarica elettrica.

A fronte di una possibilità di scelta così ampia, come individuare la struttura più indicata per le proprie necessità e, soprattutto, come assicurarsi di trovarla libera una volta giunti a destinazione?

Un supporto importante è quello che arriva da MyParking, una piattaforma specializzata con cui è possibile trovare parcheggio all’aeroporto di Fiumicino in pochi click, grazie a un processo di confronto e prenotazione online del tutto user friendly.

Come parcheggiare all’aeroporto di Roma – Fiumicino con MyParking

Su MyParking.it è possibile disporre di una panoramica aggiornata dei migliori posteggi per auto, moto e furgone disponibili all’aeroporto Leonardo da Vinci nel periodo di proprio interesse.

L’iter è estremamente semplice: inserendo data e ora di ingresso e uscita sul pratico motore di ricerca interno, sarà possibile confrontare sia le offerte di parcheggi privati sia quelle provenienti dai parcheggi ufficiali di Aeroporti di Roma, analizzando su costi, servizi, valutazioni, orari di apertura, posizione e distanza dal terminal.

In questo modo sarà possibile procedere a prenotare direttamente online la struttura più indicata per le proprie necessità, con la certezza di disporre di un posto garantito una volta a destinazione.

L’obiettivo è favorire la prenotazione di un parcheggio vicino all’hub, conveniente o con il miglior rapporto qualità prezzo, minimizzando tempi e costi, ed evitando lo stress che può scaturire dalla ricerca di un posto auto all’ultimo minuto.