Come resettare la spia motore senza il computer, i metodi più comuni.

La spia motore sul cruscotto dell’auto può essere davvero fastidiosa sul quadro strumenti anche quando si è risolto il problema che l’ha causata, ecco quindi che in questo articolo vi spieghiamo come è possibile rimuoverla così da non aver più timore di problemi all’auto.

Come resettare la spia motore senza il computer

La macchina a volte può presentare un problema al propulsore che le impedisce di girare al meglio e quindi quando ce la si trova di fronte si può andare nel panico, ma la cosa migliore da fare in quei casi, se l’auto non ha particolari problematiche di movimento, è quella di recarsi in un officina specializzata.

In quel luogo grazie all’esperienza dei meccanici e agli strumenti appositi si riesce ad individuare il problema che ha causato l’accensione della spia e si procede alla sua risoluzione.

Può capitare però che dopo averlo risolto la spia motore resti ancora accesa, facendo credere che il problema non sia stato effettivamente risolto. La spia si può però resettare ed è possibile farlo anche senza computer.

Il primo metodo consiste nello staccare la batteria per 4/5 minuti e di suonare il clacson per scaricare la carica residua presente nel condensatore.

Un altro metodo consiste nello scollegare il fusibile annesso, che controllando la batteria, se staccato ne preclude il funzionamento.

I fusibili si trovano nella loro apposita scatola che è presente in ciascuna macchina ed è caratterizzata dalla presenza di un coperchio che funge da isolante per la corrente, solitamente di colore nero.

Aprendola vi sono i fusibili, ciascuno diverso dall’altro per scoprire quale è quello che fa riferimento alla spia motore bisogna leggere il libretto di istruzioni dell’auto dove sono indicati i fusibili secondo lo schema costruttivo della scatola.

Dopo aver trovato il fusibile corrispondente staccarlo e riattaccarlo successivamente, questo causerà il reset della spia che non sarà più presente sul quadrante.

