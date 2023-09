I danni derivanti dalla grandine sono spiacevoli inconvenienti che capitano sempre più spesso in questo periodo dove il clima è sempre più imprevedibile. Ecco come poter riparare le botte che questo evento causa sulla carrozzeria dell’auto, in maniera efficace ed economica.

Come riparare le botte derivate dalla grandine sull’auto

La riparazione delle botte derivanti dalla grandine varia a seconda della quantità presente sulla carrozzeria e dalla tipologia.

Se queste non sono molte e sono anche di lieve entità è possibile rimuoverle tramite i levabolli “fai da te” acquistabili nei maggiori store di e-commerce online.

In questo caso il primo passo è quello di pulire la superfice da trattare da eventuale sporcizia. Dal kit acquistato scegliere la ventosa corrispondente al bozzo che si vuole sollevare.

Applicare sulla ventosa della colla a caldo ed appoggiarla sulla botta, lasciarla asciugare per qualche secondo, applicando la forza in direzione opposta a quella del gibollo questo dovrebbe rientrare permettendo alla carrozzeria di assumere nuovamente la forma originale.

Si tratta di un procedimento dal costo irrisorio e che permette di far tornare la carrozzeria in ottime condizioni senza rivolgersi ai professionisti. E’ consigliabile solo nei casi in cui i bozzi sono lievi e non numerosi.

Se si verifica la presenza di molti danni sulla carrozzeria è necessario ricorrere all’intervento di uno specialista, si tratta del metodo migliore per avere nuovamente una carrozzeria in ottime condizioni.

Ha un costo non molto importante ed il lavoro è eseguito da un professionista che sa perfettamente come operare sulla carrozzeria senza causare danni. Infatti questo metodo non è invasivo per la vernice.

Due strade percorribili entrambe con lo stesso esito, molto dipende dalle capacità manuali dell’utente e dalla tipologia di danno. Le grandinate recenti hanno reso necessario l’intervento di specialisti perché han causato danni davvero importanti alle carrozzerie.

