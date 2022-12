Come scommettere sulla Formula uno nel campionato 2023

Il nuovo anno si avvicina e per gli appassionati è lecito chiedersi come gestire le scommesse sul campionato della Formula uno.

Il campionato 2022 si è appena concluso e ha visto la vittoria di Max Verstappen su Red Bull per la seconda volta consecutiva. Le scommesse sugli sport motoristici sono sempre state considerate un mercato di nicchia. Questo è particolarmente vero quando si tratta di investire denaro nelle gare di F1. Ci sono un gran numero di diverse quote per il campionato di F1 disponibili presso i bookmaker non AAMS. Queste sono spesso accompagnate da analisi statistiche di precisione all’avanguardia. Tuttavia, ci sono diversi modi per avvicinarsi al campionato di quote F1 2023 in vista del successo.

La F1 è la classe più alta delle corse automobilistiche per monoposto e i piloti competono ogni anno per guadagnarsi un posto nel Campionato del Mondo di Formula Uno. Fondata nel 1950, ogni stagione consiste in una serie di gare, note come Gran Premi. Ci sono 24 Gran Premi che si svolgono in tutto il mondo, in molti paesi, ogni anno. I risultati della serie determinano chi gareggia ai Campionati del Mondo. Con tutte queste gare che si svolgono in tutto il mondo, ciò offre molte opzioni di scommessa sulla Formula 1 e comprendere questi popolari tipi di scommesse è un inizio importante per la tua strategia.

Tipi di scommesse sulla Formula 1

Dai un’occhiata ai tipi di scommesse disponibili sulla Formula 1 qui di seguito. Queste sono quelle più popolari e sono per lo più relative allo svolgersi di una gara. È possibile poi anche scommettere sul campionato costruttori.

Vincitore assoluto

Il tipo di scommessa più semplice sulla Formula 1 è scommettere su chi credi vincerà la gara. Scommettere sul vincitore ti consente di scegliere quale pilota pensi vincerà tra tutti i concorrenti. I piloti avranno un numero, la quota, accanto al loro nome che rappresenta la probabilità che vinca la gara. Più è alta la quota e minori sono le possibilità che il pilota vinca la gara ma maggiore sarà il premio pagato. Puoi anche scommettere su più piloti, quindi se non sei sicuro al 100% su un pilota specifico, puoi scommettere su alcuni per aumentare le tue possibilità di vincita.

Arrivo sul podio

Puoi scommettere su un podio, che essenzialmente ti consente di pronosticare se un pilota finisca la sua gara tra i primi tre classificati. Questo tipo di scommessa consente un leggero margine di errore se non sei sicuro che un pilota vincerà sicuramente.

Le probabilità saranno adeguate e non così allettanti come una scommessa sul vincitore assoluto. Questo perché le tue probabilità di vincere la scommessa sono leggermente migliori rispetto a scommettere su un pilota che si piazza primo, secondo o terzo.

Pole position

Il punto in cui un pilota inizia la gara è importante per la gara e può essere divertente scommettere su quale pilota si aggiudica questa posizione nelle prove. Le qualificazioni sono necessarie per determinare dove potrebbe piazzarsi un pilota e chiunque abbia il miglior tempo in qualifica avrà il primo posto. In modo simile alla scommessa sul vincitore assoluto, puoi scommettere ci si aggiudica la pole position.

Abbinamenti di piloti

Una scommessa abbastanza facile da pronosticare è l’abbinamento tra piloti. I bookmaker propongono coppie di piloti che partecipano al GP. Quello che lo scommettitore deve fare è pronosticare quale dei due piloti finisce la gara in una posizione migliore rispetto all’altro. Questo indipendentemente da chi vince la gara e dalla posizione assoluta rispetto a tutti gli altri.

Questa è una scommessa facile da piazzare se sai che un pilota è migliore di un altro e non vuoi scegliere il vincitore assoluto. Inoltre questa è un’opzione di scommessa popolare se un nuovo pilota entra in scena e pensi che si esibirà davvero bene e le scommesse sportive non gli danno il merito che pensi meritino.

Scommesse prop

Le proposition, chiamate in genere semplicemente scommesse prop, stanno diventando molto popolari in diversi sport. Sono pensate per essere divertenti e non vanno prese troppo sul serio, quindi non consentono mai di piazzare grandi scommesse su di loro. Il bookmaker proporrà che accadrà qualcosa durante o dopo una gara e tu decidi se pensi che accadrà o meno.

Puoi scommettere su cose come quale pilota condurrà il maggior numero di giri in testa, o se ci sarà più o meno un’istanza specifica che potrebbe accadere. Tra queste l’entrata della safety car o altri eventi di ogni genere. Alcune cose richiedono più abilità per essere previste e alcune sono completamente casuali, e dovrai indovinare quale sarà il risultato.

Formula 1 stagione 2023

Abbiamo ancora il rombo dei motori nelle orecchie dalla chiusura del campionato 2022 ma già guardiamo tutti alla prossima stagione. Max Verstappen potrebbe mettere le mani su una storica tripletta ma la concorrenza è davvero elevata. L’appuntamento è per il 5 marzo 2023 in Bahrain per il primo dei 24 GP della stagione. Il 26 novembre 2023 il circo della Formula 1 incoronerà il prossimo campione del mondo a Abu Dhabi. Per quanto riguarda l’Italia son due le storiche gare che si svolgono sulla nostra penisola: il 21 maggio a Imola (GP San Marino) e 3 settembre a Monza (GP d’Italia).

Una buona occasione per gli scommettitori sono le gare Sprint che passano, per il 2023, da 3 a 6. Questa modalità prevede delle qualificazioni diverse da quelle tradizionali per poter decidere la griglia di partenza del GP. In queste gare è previsto un solo giorno di prove al venerdì. Invece il sabato si disputa una sorta di mini GP di 100 km per decidere le posizioni di partenza per la gara ufficiale. I Gran Premi dove si svolgeranno le gare sprint per il 2023 non sono stati comunicati. Tuttavia questa modalità apre interessanti possibilità per gli amanti delle scommesse sportive sulla Formula 1. Praticamente nello stesso weekend è possibile scommettere anche sull’esito della mini gara del sabato o farsi un’idea vera di come potrebbe andare la gara domenicale.