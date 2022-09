Come si può risparmiare energia in auto?

come risparmiare energia in auto? vediamo nel dettaglio.

Si può risparmiare energia in auto? forse sì. Il sistema di riscaldamento dell’aria all’interno delle automobili, per funzionare richiede molta energia. Delle volte viene anche sprecata, attivandolo l’aria per tutto l’abitacolo, magari per le esigenze di un solo passeggero.

Vediamo come risparmiarla.

Come risparmiare energia in auto? vediamo nel dettaglio

Il problema del riscaldamento dell’aria, può essere ad esempio un grande problema per le auto elettriche. Non sarebbe quindi meglio poter attivare l’aria per ogni passeggero con delle soluzioni personalizzate? Per questo problema, l’azienda spagnola per interni auto del Grupo Antolin, sembra aver trovato la soluzione. Ha sviluppato delle alternative più efficienti rispetto ai metodi tradizionali di riscaldamento.

La soluzione trovata riguarda l’utilizzo di superfici riscaldate che forniscono comfort termico tramite la radiazione infrarossa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Come risparmiare energia in auto con le nuove tecnologie

Partendo dal fatto che ogni superficie ad alta temperatura emette radiazioni che possono essere utilizzate per il riscaldamento mirato dei passeggeri a una certa distanza, l’azienda spagnola ha lavorato sulla ricerca di tecnologie appropriate per applicare questo principio alle auto elettriche.

Tutto questo, integrando elementi riscaldanti nelle superfici delle parti interne.

Dopo aver utilizzato la simulazione per modellare diversi ambienti interni e ottimizzando la gestione degli elementi riscaldanti, il Grupo Antolin ha dichiarato di aver aumentato l’efficienza del sistema in termini di energia e comfort. Questo ha consentito una riduzione fino al 70% del consumo energetico associato al riscaldamento dei passeggeri, fornendo un comfort migliore rispetto ai sistemi tradizionali.

Questo approccio secondo il Grupo Antolin può essere applicato anche ai veicoli a combustione per fornire riscaldamento prima che il motote si riscaldi.

Oltre a guadagnare in efficienza, questo sistema di riscaldamento rimuove anche il fastidioso rumore del flusso d’aria all’interno delle tubature di condizionamento. Speriamo di vederlo presto in dotazione sulle nostre automobili.

Per altre news sul mondo delle auto leggi anche: