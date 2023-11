Come togliere i graffi dai vetri dell'auto, i 4 metodi più utilizzati ed efficaci.

I graffi sui vetri dell’auto, in particolare sul parabrezza possono essere fastidiosi durante la guida, in particolare se questa avviene di sera perché la loro presenza può ostacolare la visione di altri veicoli durante la marcia. In questo articolo vi sveliamo i metodi più usati per rimuovere i graffi presenti sui vetri dell’auto.

Come togliere i graffi dai vetri dell’auto

Per rimuovere i graffi dal vetro dell’auto esistono svariati prodotti e molte scuole di pensiero differenti sul tema, la cosa migliore da fare è di provare la scelta da voi adottata sul vetro e vedere se si rivela utile allo scopo.

Spesso alcune idee che possono aver funzionato in un caso specifico non vuol dire che siano adatte in ogni situazione e vi è il rischio che seguendole la situazione possa peggiorare anziché migliorare, costringendovi a rivolgervi ad un professionista con un conseguente maggiore esborso economico.

La più economica ed efficace consiste in una soluzione di ammoniaca basta mettere 15-20 ml di ammoniaca in un litro d’acqua e far si che i due liquidi si mescolino. Il misto che ne risulta va posto su un panno, dopodiché si agisce sul vetro con movimenti circolari.

Altro metodo coinvolge il dentifricio o il bicarbonato di sodio, spargere uno di questi due elementi su un panno e strofinare sul vetro finché il graffio non sarà sparito totalmente, questo perché hanno la capacità di penetrare nei graffi ricomponendo la struttura del vetro.

Per svolgere un lavoro più professionale vi sono in commercio set specifici di lucidatura e/o riparazione del vetro che al loro interno hanno dischi con differenti grane che sono utili per la maggior parte dei graffi che si formano sulla superficie vetrata.

L’ossido di ferro può portare ad avere risultati utili sul graffio ma bisogna ricordarsi di applicarlo solo in prossimità del graffio ed in piccolissime quantità. Se strofinato con movimenti circolari farà sparire i graffi ottenendo un risultato al limite della perfezione.

