Volkswagen ID.7: prezzo, dimensioni e interni

Volkswagen ID.7, la berlina disponible in tre versioni, una già ordinabile con il giusto mix tra potenza e autonomia.

Volkswagen è già da diverso tempo proiettata verso la produzione di vetture elettriche, quelle contraddistinte dalla sigla ID. I numeri aiutano la clientela a capire la differenza tra i modelli della gamma, in questo articolo ci occupiamo della ID.7 una berlina che promette di offrire il giusto bilanciamento tra autonomia e comfort.

Volkswagen ID.7: dimensioni e interni

La ID.7 mantiene prettamente fede al suo status di berlina top di gamma nel listino delle elettriche e lo manifesta già dalle sue dimensioni davvero importanti. E’ infatti una vettura che fa sentire la propria presenza anche da ferma e non solo una volta in marcia.

Per capire di che dati si parla, ecco il riepilogo:

Lunghezza : 4 metri e 96

: 4 metri e 96 Larghezza : 1 metro e 83

: 1 metro e 83 Altezza : 1 metro e 54

: 1 metro e 54 Passo: 2 metri e 97

Il passo davvero notevole tra i due assi, slancia la sua figura su strada e nonostante sia molto visibile, su strada non si sente poi molto la distanza permettendo una buona guidabilità.

Gli interni hanno un unico e principale protagonista, ovvero l’head-up display, infatti quelli della ID.7 si differenziano dalle altre elettriche in gamma in quanto controlla tutti i maggiori parametri dell’auto senza far distrarre il guidatore.

Il tutto è corredato da uno schermo da 15 pollici posto al centro della plancia che colpisce per la sua fluidità di navigazione. Sotto allo schermo si trovano i comandi del climatizzatore.

I sedili sono dotati della funzione massaggiante e regolabili su 14 vie, il climatronic è adattivo e regola la temperatura e l’umidità e si può già impostare ancora prima di salire a bordo.

Il tetto panoramico può passare elettricamente da vetrato ad oscurato premendo il telecomando così da decidere sulla base del clima se voler far entrare il sole o preferire l’ombra.

Il prezzo

Il prezzo di partenza della ID.7 è di 64.850€ per la versione Pro con una batteria da 77 kWh e autonomia di 600 km.

In futuro arriveranno la Pro S la cui batteria sarà di 86 kWh per un’autonomia di 700 km ed il modello sportivo GTX.