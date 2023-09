Il seggiolino dell’auto è uno degli elementi più utilizzati se si hanno bambini a bordo, le nuove auto hanno integrato il sistema Isofix che ne facilita il montaggio sulla vettura. In questo articolo vedremo come sarà possibile rimuoverlo dall’auto per guadagnare spazio in caso di necessità o per il semplice motivo che i bambini sono cresciuti.

Come togliere il seggiolino auto Isofix

Innanzitutto bisogna ruotare le levette e portare avanti il seggiolino il più possibile scoprendo le staffe. Poi passare un dito tra le levette e sbloccare il seggiolino.

Alternativamente si possono tirare avanti i due pulsanti presenti sull’Isofix. Altra opzione valida è quella di trovare la maniglia grigia di sgancio tra la gamba di supporto e il seggiolino e premere la maniglia verso di sé.

Per rimuoverlo in maniera sicura è necessario estrarre le slitte con i ganci contrassegnati e spingere il seggiolino contro le staffe finche non è ben ancorato al sedile. Il movimento è a prova di errore quindi si capisce benissimo se si può rimuovere o meno. E’ inutile forzarlo.

I seggiolini Isofix vanno ancorati all’auto con il Top Theter o la gamba di supporto, sistemi di aggancio ausiliari appositi per questo sistema di sicurezza. Essendo ormai diventati standard a livello di dispositivi di sicurezza, al momento dell’acquisto di un seggiolino dovrebbero indicare all’acquirente la necessità di questi sistemi oltre al solo Isofix.

Questi sistemi assicurano efficacemente il seggiolino al sedile e ne impediscono la rotazione in caso di incidente offrendo un’ulteriore sicurezza per i genitori e per il bambino.

Sono strumenti di sicurezza studiati a seguito di ricerche effettuate su sinistri accaduti quando questi sistemi non erano stati inventati e che quindi hanno un’elevata prevenzione del danno più grave possibile.