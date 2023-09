I danni da alluvione sono davvero ingenti per la zona colpita, come ultimo caso in ordine di tempo sul nostro territorio abbiamo l’Emilia-Romagna che è stata sommersa dall’alluvione a Giugno. Cosa fare quando l’automobile viene danneggiata da questo evento atmosferico? Di seguito ecco come poterla riparare in maniera efficace.

Il costo di riparazione di un’auto alluvionata

Il costo di riparazione di un’auto che ha subito un’alluvione dipende innanzitutto dal livello dell’acqua sotto cui si trova la vettura.

Se questa è stata alluvionata senza aver raggiunto la zona dove risiede il motore allora le speranze di poterla rimettere in sesto aumentano, in quanto sono da cambiare “solamente” i cavi elettrici e i rivestimenti interni.

E’ la situazione migliore per un’auto che ha subito un’alluvione in quanto di solito questa si salva permettendo al proprietario una spesa contenuta per poterla tornare ad usare.

La situazione peggiore al contrario si verifica quando l’acqua è riuscita a raggiungere il motore dato che in quel caso vi sono pochissime speranze di riuscire a farla tornare in buone condizioni.

In quel caso l’auto è da buttare e non resta che comprarne una nuova.

Per quanto riguarda il costo di riparazione, come scritto sopra molto dipende dalla gravità. Se prendiamo come esempio un’auto con il motore funzionante serviranno qualche centinaia di euro per rifare gli interni e i cablaggi elettrici.

In casi peggiori spesso e volentieri la spesa per i ricambi è superiore al valore dell’auto di conseguenza risulterebbe antieconomico farla riparare.

In generale nella maggior parte dei casi si è costretti a rinunciare alla propria auto e successivamente acquistarne una nuova perché anche con una bella pulizia l’auto farà davvero fatica a tornare in condizioni eccellenti.

