Design e dimensioni a confronto

Quando si parla di SUV compatti, Nissan Qashqai e Toyota Corolla Cross si presentano come due delle scelte più popolari. La prima cosa che colpisce è il design: la Qashqai si distingue per un aspetto più aggressivo, accentuato dal recente restyling. La caratteristica calandra V-Motion e i fari affilati a LED conferiscono alla vettura una presenza imponente sulla strada. Le dimensioni della Qashqai sono di 4,42 metri in lunghezza, 1,84 metri in larghezza e 1,62 metri in altezza, con un passo di 2,66 metri.

D’altro canto, la Corolla Cross adotta un design più sobrio e razionale, con una calandra esagonale e fari a LED dal profilo arrotondato. Le sue dimensioni sono leggermente superiori, misurando 4,46 metri in lunghezza, 1,82 metri in larghezza e 1,62 metri in altezza, con un passo di 2,64 metri. Entrambi i modelli offrono un posteriore compatto, ma la Qashqai si fa notare per i suoi passaruota ben pronunciati.

Interni e tecnologia

Entrando negli interni, sia la Nissan Qashqai che la Toyota Corolla Cross offrono un ambiente spazioso e tecnologico. La Qashqai propone un cruscotto digitale da 12,3 pollici e un sistema d’infotainment con schermo touchscreen fino a 9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La qualità dei materiali è elevata, con superfici morbide e dettagli curati. Il bagagliaio offre una capacità di 504 litri, rendendolo molto pratico per le esigenze quotidiane.

La Corolla Cross, invece, punta su una strumentazione completamente digitale e un sistema d’infotainment da 10,5 pollici, con aggiornamenti OTA e servizi connessi. Anche se la capacità del bagagliaio è leggermente inferiore, con 436 litri, la forma regolare e l’ampia apertura del portellone la rendono comunque funzionale. Entrambi i modelli presentano rivestimenti morbidi nelle parti più visibili, mentre nelle zone inferiori si trovano plastiche più rigide.

Motorizzazioni e prestazioni

Le motorizzazioni rappresentano un altro aspetto fondamentale da considerare. La Nissan Qashqai offre un mix di motori mild hybrid e full hybrid, con un motore 1.3 mild hybrid disponibile in due varianti: una da 140 CV e una da 158 CV. La versione e-Power, un full hybrid, garantisce un’esperienza di guida simile a quella di un’auto elettrica, con un consumo combinato di 5,1 l/100 km. D’altra parte, la Toyota Corolla Cross è disponibile con motori full hybrid da 1.8 e 2.0, con consumi dichiarati di 4,9 l/100 km per il motore 1.8 e 5,1 l/100 km per il 2.0.

In termini di prezzo, la Qashqai parte da 32.100 euro per la versione mild hybrid, mentre la Corolla Cross inizia da 37.900 euro. Entrambi i modelli offrono un buon equipaggiamento di serie, ma la Qashqai si distingue per la sua versatilità nelle motorizzazioni e nei livelli di equipaggiamento.