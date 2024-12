Tolleranza zero per chi guida ubriaco e vende alcol oltre gli orari consentiti a Roma.

Controlli intensificati per la sicurezza stradale

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Questa iniziativa è stata attuata in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, che prevede misure più severe per garantire la sicurezza dei cittadini. Durante queste operazioni, sono state effettuate quasi mille verifiche, portando alla luce oltre 500 violazioni, di cui circa un centinaio riguardanti la guida in stato di ebrezza e il superamento dei limiti di velocità.

Controlli nei locali pubblici e nelle zone della movida

Le pattuglie della polizia hanno concentrato i loro sforzi anche nei locali pubblici e nelle aree più frequentate della movida romana. Sono state eseguite più di 300 verifiche in bar e ristoranti, con un centinaio di verbali elevati per irregolarità nella vendita e somministrazione di alcolici. Tra le violazioni più comuni, si segnalano la somministrazione di bevande alcoliche oltre gli orari consentiti e il consumo di alcolici da parte di minorenni, per i quali sono stati presi provvedimenti nei confronti dei genitori.

Il contrasto all’abuso di alcol e alle occupazioni abusive

Oltre alle violazioni legate all’alcol, la polizia ha riscontrato anche altri illeciti, come occupazioni abusive di suolo pubblico e insegne non autorizzate. In particolare, alcuni minimarket sono stati sanzionati per essere stati trovati aperti oltre l’orario consentito. Questi controlli mirati non solo servono a garantire il rispetto delle normative vigenti, ma anche a promuovere una cultura della responsabilità tra i cittadini, specialmente tra i giovani, per prevenire comportamenti pericolosi e garantire una maggiore sicurezza nelle strade di Roma.