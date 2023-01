Conviene fare l’assicurazione auto con la concessionaria? L’assicurazione è un contratto che protegge il proprietario di un veicolo da eventuali danni o responsabilità derivanti da incidenti stradali.

In molti paesi, l’assicurazione è obbligatoria per legge e permette di garantire la copertura dei costi per danni a terzi, come ad esempio feriti o danni causati a proprietà privata.

Esistono diverse tipologie di polizze assicurative per auto, che possono essere scelte in base alle proprie esigenze.

Inoltre, molti fattori possono influire sul costo dell’assicurazione, come ad esempio il tipo di veicolo, il luogo di residenza e il numero di incidenti in cui il conducente è stato coinvolto in passato.

Sebbene la concessionaria proponga di fare l’assicurazione direttamente in sede, ci sono alcuni fattori importanti da valutare.

Conviene fare l’assicurazione auto con la concessionaria?

Alcune concessionarie cercano di convincere gli acquirenti a fare l’assicurazione con loro.

Ciò permette loro di avere un maggiore margine di guadagno, effettivamente, ma potrebbe ritorcersi contro di voi. Generalmente propongono pacchetti di garanzie accessorie, quindi assicurazioni gratuite per il primo anno e altre promesse particolarmente allettanti.

Bisogna però specificare che le concessionarie non sono tutte uguali, così come non sono uguali le assicurazioni e le compagnie da loro proposte. Potreste effettivamente imbattervi in una proposta molto interessante e vantaggiosa, ma è di vitale importanza assicurarvi che la compagnia assicurativa e le annesse polizze siano assolutamente a norma e affidabili.

Molte volte le concessionarie si affidano a compagnie di secondo o terzo livello, che non possono davvero aiutarvi e proteggervi in caso di necessità.

Sappiate che non esiste alcun obbligo nel fare l’assicurazione in concessionaria. Potete scegliere una compagnia assicurativa di vostra scelta, quindi persone competenti e di fiducia che potranno garantirvi massima sicurezza e affidabilità.

