L’assicurazione è quell’elemento che permette ad un’auto di viaggiare su strada venendo tutelata in caso d’incidente con un’altra vettura. In questo articolo vediamo in cosa consiste la polizza semestrale e come funziona.

Polizza semestrale: cos’è, come funziona la copertura assicurativa

La polizza semestrale come suggerisce il nome è una polizza assicurativa che inizialmente copre la RCA ovvero la responsabilità civile così come per le annuali e che può essere ampliata con elementi come la copertura contro il furto o l’incendio e che ha una durata massima di 6 mesi.

Si tratta di un modo per risparmiare denaro annualmente dato che se utilizzata può coprire due anni invece che uno. Tuttavia non è utile se l’auto la si utilizza con continuità perché viene coperto un solo periodo dell’anno.

Quando conviene?

La polizza semestrale conviene nel caso si utilizzi una seconda auto nel periodo estivo o si vogliono coprire moto o scooter che solitamente vengono sfruttate con la bella stagione, preferendo un altro mezzo per l’inverno.

In questo modo l’auto di turno viene assicurata per due estati invece che per una sola come capiterebbe con una annuale. Il risparmio è nell’ordine di qualche centinaio di euro.

Bisogna quindi valutare il proprio caso e discuterne magari con chi lavora nella vostra agenzia così da capire se possa rivelarsi utile o no.

La franchigia, ovvero il limite di denaro dopo il quale è la compagnia assicurativa a pagare il danno e non l’assicurato, è leggermente più alta rispetto al valore della polizza annuale.

In generale è vantaggiosa per un utilizzo part-time di un mezzo e i costi sono comunque sostenibili. Se si è convinti di utilizzare quel mezzo anche nelle stagioni meno calde allora è meglio optare per un’annuale.