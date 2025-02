Bollo auto, anche nel 2025 la tassa dovrà essere pagata, scopriamo come calcolarla ed i modi per pagarla.

Il bollo auto è una tassa che è presente all’interno dello stato italiano,deputata alle regioni, e che deve essere pagata annualmente per il possesso di un’automobile. Si tratta di un pagamento che viene controllato dalle Forze dell’ordine durante i controlli, di conseguenza è bene essere in regola durante la marcia su strada. Scopriamo come pagarlo e a quanto ammonta la sua cifra.

Bollo auto 2025: quando scade e come pagarlo

Il bollo auto ha una scadenza che segue l’immatricolazione della vettura, essendo un pagamento annuale è bene andare a controllare quando è stato pagato nell’anno precedente ed appuntarsi la data così da non dimenticarsene.

Si può pagare nelle ricevitorie Lottomatica, abilitate al pagamento del bollo auto, alle Poste, tramite le agenzie di pratiche auto autorizzate e le agenzie Sermetra, online tramite il servizio Aci “Bollonet” e anche con l’home banking e per chi è dotato di carta Mooney nei rivenditori ufficiali.

E’ bene ricordare che il pagamento del bollo è una tassa regionale di conseguenza prima di procedere è bene osservare le modalità di pagamento presenti nella regione di residenza.

Come si calcola?

Il calcolo del bollo prevede un costo fisso di 2,58 euro sino a 100 kW. Se i 100 kW vengono superati bisogna pagare 3,87 euro per ogni kW di sforamento.

Il superbollo è un’ulteriore tassa che va pagata solo se la propria auto sfora il muro dei 185 kW con un costo di 20 euro per ogni kW al di sopra. Di conseguenza se si è proprietari di una macchina molto potente è quasi scontato che ci si ritrovi a pagare una tassa molto cara.

Esistono servizi online che permettono di stimare il calcolo del bollo, un modo per prepararsi alla cifra a cui si andrà in contro una volta che arriva la scadenza.