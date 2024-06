Bollo auto: quando si paga, come calcolarlo e come pagarlo

Bollo auto, vediamo come calcolarlo, quando si paga e come effettuare il pagamento di questa tassa.

Il bollo auto è una tassa che deve essere pagata obbligatoriamente per poter circolare regolarmente sulle strade italiane, in questo articolo vediamo quando bisogna pagarla, come calcolarlo e come effettuare il versamento.

LEGGI ANCHE: Quanto tempo prima si può rinnovare la patente?

Bollo auto: quando si paga e come si calcola

Il bollo auto si paga entro il mese successivo quello di scadenza ed è a carico di chi è proprietario al momento dell’ assolvenza, ad esempio se il bollo scade a dicembre si ha tempo per pagarlo sino al termine del mese successivo.

Diverso è il discorso in Lombardia, in questa regione il bollo si paga da quando si effettua il passaggio di proprietà di una macchina o di una moto e da quel momento va calcolato il mese successivo a partire da quella data.

Ad esempio se si acquista un’auto a marzo, il bollo dell’anno successivo si può pagare sino alla fine del mese successivo ovvero aprile.

Il bollo si calcola sulla base della potenza dell’auto – bisogna moltiplicare i kW per la base unitaria, tenendo conto della classe ambientale e della regione di residenza – e un’auto con potenza sino a 35 kW deve coprire almeno 6 mesi e raccordarsi con le scadenze di Gennaio o Luglio.

Di contro se l’auto ha una potenza superiore a 35 kW il bollo deve avere una durata di almeno 9 mesi e raccordarsi alle scadenze di Aprile, Luglio Dicembre.

In Lombardia e Piemonte la tassa deve coprire 12 mesi a prescindere dal mese di immatricolazione dell’auto.

LEGGI ANCHE: Documenti per rinnovo patente, cosa serve?

Come si paga?

Il bollo auto si può pagare nei seguenti modi: