Costo patente b: le differenze tra motorizzazione da privatista e autoscuola

Costo patente b: il rinnovo in autoscuola o alla motorizzazione come privatista? Spesso i costi dipendono dai servizi aggiuntivi alla visita medica e ai bollettini obbligatori.

La patente di guida, come ognuno di noi ben sa deve essere rinnovata. Sino ai 50 anni il rinnovo è previsto ogni dieci anni mentre i tempi si accorciano man mano che gli anni dell’autista aumentano. Sino ai 70 anni infatti il rinnovo dev’essere fatto ogni 5 anni; ogni 3 dopo i il settantesimo anno d’età.

Questo per quanto riguarda appunto la patente di categoria B. Le patenti di altre categorie hanno invece dei limiti di età differenti. In questa fase però ci occupiamo del rinnovo della patente più comune in assoluto alla maggior parte di noi.

Il rinnovo della patente come abbia visto è una fatto imprescindibile: si tratta infatti di un obbligo. Guidare con la patente scaduta è assolutamente punibile in quanto vietato secondo il codice della strada. La patente è infatti chiamato titolo di guida proprio perché è l’atto dimostrativo della nostra capacità di metterci alla guida…o quasi! In ogni caso, quando questo documento scade dev’essere prontamente rinnovato.

Dal 2012 però alcune regole in merito sono cambiate. Infatti se prima il rinnovo doveva avvenire ogni dieci anni, ora questo avviene nel giorno del proprio compleanno. O meglio, se io effettuo il rinnovo nella giornata di oggi, il prossimo rinnovo non sarà tra dieci anni esatti ma sarà il 17 maggio del 2026, data del mio compleanno tra dieci anni. Questo cambiamento è stato attuato solo per un fatto di comodità nel ricordare la data di scadenza del nostro titolo di guida.

Ma i costi? Quanto costa rinnovare la patente B? Il rinnovo può essere effettuato in ogni autoscuola o agenzia abilitata e il costo ovviamente può cambiare. In generale rinnovare la patente presso un’autoscuola costa dai 100 ai 130 euro in quanto oltre al costo delle visite mediche bisogna aggiungere il servizio offerto dall’agenzia. Molto comodo però nel caso in cui non si abbia il tempo di fare al fila alle poste per pagare i bollettini.

Diversamente invece ci si può rivolgere alla ASL per effettuare la visita. Gli addetti consegneranno anche i bollettini da pagare e il totale ammonta a una cifra che varia tra i 60 e i 90 euro. I bollettini in realtà sono la spesa minore: uno da intestare al Dipartimento dei Trasporti Terrestri del costo di 10,20 euro. L’altro invece è un’imposta di bollo C7C 4028 dal costo di 16,00 euro. Il costo maggiore quindi, come si può notare, è dato dalla visita medica e dagli eventuali servizi aggiuntivi delle autoscuole.