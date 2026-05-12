Cristiano Ronaldo compra una Mercedes-AMG G63 cabriolet unica

Nel garage di Cristiano Ronaldo è entrata un’auto che non passa inosservata: una Mercedes-AMG G63 cabriolet costruita in tiratura estremamente limitata e personalizzata nei toni giallo e blu dell’Al-Nassr. Questo esemplare rappresenta un incontro tra design d’immagine e ingegneria di alto livello: non è un modello che si compra in concessionaria, ma il frutto di un progetto su misura pensato per chi cerca qualcosa di esclusivo.

La vettura è il risultato di un lavoro artigianale portato avanti da preparatori tedeschi con competenze che attingono anche al mondo della Formula 1. La trasformazione di una Classe G in un fuoristrada scoperto richiede soluzioni tecniche complesse e una lunga fase di sviluppo: il processo che ha portato alla G63 cabriolet che appartiene al campione è costato circa diciotto mesi di perfezionamento, test e adattamenti su misura.

Il progetto tecnico

La base di partenza è la robusta struttura portante della Classe G, concepita per garantire rigidezza e protezione in ogni condizione. Per ottenere una versione cabriolet senza compromettere la sicurezza è stato necessario ripensare il telaio, aggiungendo rinforzi specifici e tecnologie mutuati dalle supercar. I preparatori hanno inserito elementi strutturali aggiuntivi e impiegato materiali leggeri e ad alta resistenza, con un’attenzione particolare alla distribuzione dei carichi e alla tenuta torsionale. Tutto questo ha permesso di mantenere il comportamento dinamico e l’affidabilità tipici della piattaforma AMG.

Telaio e rinforzi

La trasformazione del tetto in vano aperto comporta tagli e modifiche che possono indebolire la scocca: per evitarlo sono stati adottati rinforzi localizzati e traverse aggiuntive che ristabiliscono la rigidità originaria. L’uso di componenti in fibra di carbonio e acciai speciali riduce il peso dove serve, mentre l’insieme delle modifiche è stato validato con simulazioni e prove su strada. Il risultato è una vettura che conserva il carattere massiccio della G, ma con una scocca adeguatamente irrobustita per sopportare le sollecitazioni senza perdite di comfort o sicurezza.

Motore e prestazioni

Sotto il cofano la G63 cabriolet mantiene il potente V8 biturbo tipico delle versioni AMG: una unità che dichiara circa 577 CV, cifra che la colloca tra i modelli più performanti derivati dalla piattaforma Classe G. Pur cambiando la configurazione della carrozzeria, l’architettura meccanica è rimasta fedele all’originale, con interventi mirati sulla gestione elettronica e sul raffreddamento per preservare prontezza e affidabilità. Il compromesso tra massa aggiuntiva e potenza elevata è stato bilanciato per offrire sensazioni sportive pur restando un fuoristrada di lusso.

Personalizzazione e valore da collezione

L’esemplare di Ronaldo non è soltanto una conversione tecnica: la livrea giallo-blu riprende i colori dell’Al-Nassr e si estende all’abitacolo, dove materiali e rifiniture sono stati scelti su misura per creare un ambiente coerente e unico. Ogni pannello, cucitura e inserti sono stati progettati con una logica di manifattura sartoriale, trasformando l’auto in un oggetto da collezione. La produzione limitata e l’elevata personalizzazione elevano il valore commerciale: l’acquisto di quest’auto si aggira intorno a 1,3 milioni di dollari e la rende inaccessibile alla maggior parte dei clienti.

L’effetto sul garage e oltre

Con questo acquisto Cristiano Ronaldo arricchisce un parco vetture già impressionante: il suo garage viene stimato per un valore complessivo superiore ai 25 milioni di dollari. L’inserimento di un veicolo così raro amplifica l’eco mediatica, creando attenzione non solo tra gli appassionati d’auto ma anche oltre il mondo del calcio. La G63 cabriolet si pone come esempio di come l’immagine personale, la tecnologia e il mercato dei collezionisti possano intrecciarsi, generando pezzi che sono tanto simboli di status quanto testimonianze di capacità artigianali avanzate.