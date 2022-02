Cupra annuncia due nuovi modelli elettrificati

Cupra ha già annunciato diversi modelli elettrici: Born, Tavascan, Urban Rebel. Tuttavia, il portafoglio continuerà a crescere nei prossimi anni, perché ben altri due veicoli saranno annunciati presto. In assenza di saloni dell’auto, le marche organizzano i propri eventi di comunicazione.

Per Cupra, l’intera conferenza organizzata martedì 22 febbraio ruotava intorno a temi che non sono necessariamente molto automobilistici.

Il marchio, infatti, si è tuffato nel mondo del Metaverso. Questo è stato fatto attraverso il lancio della piattaforma Metahype, ma anche Cupra2, un’esperienza di competizione che mescola reale e virtuale. Inoltre, NFT è arrivato con l’Urban Rebel.

Cupra: elettrificato, non elettrico

La parte automobilistica della presentazione non è molto più concreta. Accanto al concept di Urban Rebel, Wayne Griffiths ha annunciato il prossimo arrivo di due nuovi modelli. Erano presenti non solo sotto un velo ma… virtualmente. Non sappiamo molto su questi due modelli, tranne che saranno veicoli elettrificati, diversi dal Tavascan previsto per il 2024 e l’Urban Rebel, previsto per il 2025.

Elettrificato, non elettrico: c’è una differenza.

Almeno uno di loro dovrebbe quindi mantenere un motore a benzina. Uno dei due veicoli è basso e assomiglia molto a una Leon. Il secondo modello sembra più alto, sostenendo l’idea di un SUV, sebbene sembri più lungo del Tavascan. Cupra potrebbe ereditare la propria versione del trio ID.5/Enyaq Coupé/Q4 Sportback…

La gamma Cupra crescerà, quindi, e continuerà a distinguersi da quella della Seat. Gli obiettivi del 2022 sono stati fissati: raddoppiare le vendite e la rete.

Per quanto riguarda l’altro marchio spagnolo del gruppo VW, è ancora molto discreto sul suo futuro elettrico.