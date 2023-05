Versione di serie del concept Rebel, la Cupra Raval sarà una delle city car del Gruppo Volkswagen che verranno prodotte in Spagna nel 2025.

La Cupra Raval sarà una delle nuove city car del Gruppo Volkswagen. Mentre Seat abbandonerà l’auto entro il 2030, il suo marchio gemello Cupra sta reclamando tutte le sue ambizioni per l’auto elettrica. Nella sua strategia futura, l’azienda spagnola sta integrando diversi modelli, tra cui una city car.

Finalmente conosciamo il suo nome definitivo: sarà Raval, in riferimento a un quartiere di Barcellona, la città in cui Cupra ha sede.

Cupra Raval: caratteristiche, design, uscita, motori, batteria

Chiaramente, la Cupra Raval sarà l’alter ego sportivo della Volkswagen ID.2, proprio come è avvenuto per la ID.3. Tuttavia, le differenze tra i due modelli saranno molto più marcate. La Raval sarà basata sulle concept Rebel e Dark Rebel presentate nel 2022.

La somiglianza con la famiglia sarà innegabile con la versione restyling della Cupra Born e con il SUV Tavascan lanciato l’anno prossimo. Per quanto riguarda gli interni, ci si discosterà dalla VW, con un quadro strumenti in tre parti dietro il volante e uno schermo centrale panoramico.

La piattaforma della Cupra Raval sarà la MEB, comune a tutti gli altri modelli elettrici del gruppo Volkswagen. Potrebbe essere utilizzato il motore da 166 kW visto sulla concept ID.2 all, potente per le sue dimensioni. Il marchio potrebbe anche offrire la stessa scelta di batterie da 38 o 56 kWh, con un’autonomia fino a 450 km per carica.

D’altra parte, il prezzo base di 25.000 euro sarà difficile da mantenere, dato che la Cupra è leggermente più alta. Si prevede un minimo di 28.000 euro per quella che potrebbe rivaleggiare con la futura Alpine A290.

La Cupra Raval è un’auto di marca spagnola con un nome spagnolo e sarà anche prodotta localmente. Lo stabilimento di Martorell, che attualmente produce la Leon e la Formentor, inizierà la sua transizione elettrica nel 2025. Sarà inoltre responsabile della produzione della Volkswagen ID.2 e della cugina Skoda vista in un modello.

LEGGI ANCHE: