Ispirata a un concept presentato nel 2019 a Ginevra sotto il marchio Seat, la Born è finalmente migrata a Cupra. Ormai dissociato da Seat, il marchio premium propone un modello di produzione vicino al concept.

Ovviamente ha lo stesso DNA della Volkswagen ID.3, dato che si basa sulla stessa piattaforma modulare. Le batterie sono state posizionate molto in basso per migliorare il baricentro e la maneggevolezza della vettura compatta. Le dimensioni sono leggermente cambiate rispetto alla cugina tedesca, con un aumento della lunghezza e una riduzione dell’altezza.

Cupra Born: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Motore e potenza

La Cupra Born sarà commercializzata con tre diversi motori. Il primo sarà una versione da 110 kW (150 CV). Sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi. Il secondo motore, presente anche sulla Volkswagen ID.3, è una versione da 150 kW. Questo equivalente da 204 cavalli gli consente di andare da 0 a 100 in 7,3 secondi.

Infine, è disponibile una versione più sportiva del 150 kW. Inizialmente ha la stessa potenza, ma può essere potenziata di 20 kW. I suoi 170 kW, attivabili tramite un pulsante sul volante con il logo Cupra, le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi.

Batteria e autonomia

Il fatto che sia basata sulla piattaforma MEB significa che monta lo stesso pacco batterie della cugina ID.3. Il piccolo pacco batterie offre 45 kWh di capacità utile, garantendo alla compatta un’autonomia di 310 km all’inizio della gamma. Questa batteria è disponibile solo con il motore da 110 kW.

La seconda batteria, disponibile con i motori da 150 kW e 170 kW, offre 58 kWh di capacità utile. In pratica, questo si traduce in un’autonomia di 420 km nel ciclo WLTP. Per la versione da 170 kW, è possibile optare per un Range pack con batteria da 77 kWh per un’autonomia di 540 km.

Ricarica

Si sa che la ricarica in corrente continua può raggiungere i 125 kW per la batteria da 77 kWh. In questo caso, può passare dal 5% all’80% in 35 minuti.

A questa velocità, la Born recupera 100 km di autonomia in sette minuti. Gli altri dati non sono stati resi noti, ma quelli dell’ID.3 possono essere utilizzati come guida. È probabile che la batteria più piccola possa essere caricata fino a 50 kW, con un’opzione di 100 kW.

La batteria da 58 kWh potrebbe essere caricata fino a 120 kW. Per quanto riguarda la ricarica in corrente alternata, il caricabatterie integrato dovrebbe fornire fino a 11 kW per tutti i modelli.

Caratteristiche e tecnologie della Cupra Born

La piattaforma MEB offre alla Cupra Born uno spazio più che sufficiente per le sue dimensioni. Tuttavia, l’allungamento di 6 centimetri rispetto alla ID.3 non si avverte nel bagagliaio, che rimane di 385 litri, né nel passo, che rimane lungo 2,77 metri.

Cupra dichiara di aver lavorato sul telaio fin nei minimi dettagli e la Born è dotata di sospensioni sportive a smorzamento controllato. Tra le tecnologie presenti sulla cugina e riportate sulla Born, troviamo anche l’head-up display in realtà aumentata.

Prezzo della Cupra Born

Prezzi a partire da € 41.100,00.

