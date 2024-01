Dacia Bigster: interni, prezzo, quando esce

Dacia in questo ultimo periodo ha aperto a fornire maggiori informazioni relativamente alla Bigster la concept car presentata ad inizio 2021, che diventerà realtà nel prossimo futuro avviando una produzione in serie. In questo articolo ne vediamo il possibile prezzo, gli interni e quando esce sul mercato, in maniera indicativa poiché ufficialità su questo fronte non sono ancora arrivate.

LEGGI ANCHE: Le auto di Nikola Jokic, il garage del cestista

Dacia Bigster: interni e quando esce

Dacia Bigster avrà un look del tutto simile alla concept che l’ha anticipata, il nome al momento è quello dato alla vettura prototipo ma non si può considerare definitivo anche se figurerebbe bene nel listino del marchio e rappresenterebbe idealmente la vettura, ovvero la più grande Dacia mai prodotta.

Sugli interni non sono emersi dettagli e crediamo che non vadano a discostare molto rispetto a quanto visto sui modelli oggi disponibili sul mercato. Sicuramente la Bigster potrà contare su tecnologia avanzata che renderà l’auto più connessa a livello multimediale ma non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti per gli altri elementi.

La spaziosità a bordo quindi non mancherà per 5 occupanti che potranno apprezzarne la comodità nei lunghi viaggi e nelle uscite offroad per la quale l’auto sembra essere stata progettata.

La data di uscita prevista per la Bigster è il 2025 per quell’anno Dacia si aspetta di svelare al pubblico la versione definitiva dell’auto, iniziandone quindi la produzione di serie.

LEGGI ANCHE: Ignazio Moser, che auto guida l’ex ciclista

Il prezzo è sconosciuto

Anche il prezzo resta ad oggi top secret, se si considera però che la Bigster entrerà nel listino come auto top di gamma dei suv presenti è facile intuire che sarà più costosa delle auto che ad oggi il pubblico può acquistare da questo brand.

Un’idea plausibile considerando anche l’impegno e i sacrifici che il marchio di proprietà di Renault sta compiendo per realizzare un prodotto di qualità in grado di catturare il maggior numero di clienti possibili.