La nuova Dacia Duster Extreme è finalmente disponibile nei concessionari diventando la regina della gamma Duster. Un modello che festeggia più di 2 milioni di unità immatricolate e una storia di successi fuoristradistici fra privati e appassionati del segmento.

L’abbiamo scoperta per voi con queste immagini inedite di esterni e interni; una configurazione in limited edition che sarà temporalmente bloccata fino ad esaurimento ordini.

Le edizioni limitate con prezzi superiori al classico listino, sono un espediente che numerose case automobilistiche stanno utilizzando per coprire la riduzione di consegne dovute alla crisi dei chip; Dacia gioca però in modo trasparente offrendo un prodotto completo e che si mantiene in linea con il prezzo di partenza.

Dacia Duster Extreme: gpl, 4×4 o benzina?

La forza trainante della nuova Dacia Duster Extreme si mantiene nell’offerta delle motorizzazioni. Tre tipologie per tutte le esigenze che spaziano dal Diesel 4×4 per il fuoristrada fino all’alimentazione ibrida a GPL– benzina tanto apprezzata in Italia (più del 60% delle vendite totali). In questo campo inoltre Dacia è pioniere del segmento con ben 10 anni di esperienza e con impianti già montati alla fonte in fase di costruzione. Potete vedere la nostra prova completa di Dacia Duster a GPL nel video test drive.

Dacia Duster Extreme: vera limited edition

Da sempre appassionati e amanti del fuoristrada hanno potuto contare sulla piccola Duster per andare dove i grandi suv specializzati (con ridotte e differenziali) non riuscivano ad andare. Una storia fatta di fango, pietre e sgommate nella neve che ha portato a personalizzare questo iconico modello con numerosi tuning estetici.

Nuova Dacia Duster Extreme sembra proprio nascere da questo concetto: il brand offre un prodotto già completo e rivisitato con tutti gli optional per chi desidera una limited edition inclusiva e al passo coi tempi.

Una versione che nella presentazione ci è piaciuta molto per la cura nei dettagli estetici e per la fantasia nei contrasti studiati per apparire sempre in primo piano.

Dacia Duster Extreme: pacchetto esterni

Le prime modifiche si notano subito da fuori, e nell’allestimento che vedete nelle immagini, risaltano notevolmente anche a ruote ferme. Nuovo design esterno con una griglia anteriore rinnovata e notevolmente più sportiva, cerchi in lega da 17” neri lucidi dedicati a questa versione e firma ottica a LED Y shape ripresa dalla nuova Sandero e Sandero Stepway. Non manca poi uno spoiler posteriore accentuato e la colorazione Grigio Road che amplifica al massimo l’aria premium intorno al modello.

Interni e tecnologia

Un salto in avanti anche negli interni. Dacia Duster Extreme si veste con una nuova selleria dedicata e con tantissimi dettagli a contrasto che riprendono gli esterni. I comfort sono ormai adulti e ottengono tutti gli optional disponibili per la classica Duster di serie. Clima automatico, key less, volante in TEP e regolazioni lombari dedicate non faranno mancare nulla a guidatore e passeggeri. Economica sì, ma non obsoleta.

Il sistema multimediale integra infatti il Media Nav 8” al top della gamma Dacia, fluido e reattivo, si integra facilmente con Android Auto ed Apple CarPlay anche tramite i comandi al volante.

Dacia Duster Extreme: novità e gamma

Festeggiando il grande risultato di 2 milioni (e più) di unità immatricolate, entrano in gioco alcune novità nei servizi Dacia che possono notevolmente facilitare la vita dei clienti futuri e attuali. Whatsapp Enterprise è la prima di queste: un servizio sempre attivo che consente di comunicare velocemente con l’assistenza commerciale offrendo un post vendita fluido e trasparente.

Si aggiorna poi il metodo di acquisto e scelta delle vetture, con New Car Inventory, che amplifica l’esperienza telematica con la visibilità di tutti i veicoli in pronta consegna in mano a Dacia. Opzioni che semplificano al più possibile una gamma già semplice: Dacia infatti, ha fissato a 328 le combinazioni possibili (esclusi i colori) delle configurazioni.

Dacia Duster Extreme: prezzo

Il prezzo di nuova Dacia Duster Extreme è di 20.350 euro in partenza: una scelta da parte di Dacia, fine a mantenere molto basso l’ingresso anche per la nuova top di gamma in limited edition.

Prima di lei ci sarà soltanto l’attuale Prestige UP, a partire da 19.550 euro, che integra tutti gli optional di: Access, Essential, Comfort e Prestige. Rimane anche per lei la promessa di precedenza per gli ordini offerta con Prestige UP: per tutti i veicoli ordinati infatti, verranno consegnate con almeno 30 giorni di anticipo le versioni più accessoriate di Duster. Una clausola interessante che interviene in modo soft per bilanciare la crisi dei chip che ha colpito il sistema automotive globale.