Dacia Jogger Full Hybrid, la versione ibrida arriverà tra poco sul mercato, in dettaglio le caratteristiche e la scelta tecnica della casa.

La nuova vettura del marchio è stata lanciata sul mercato pochi mesi fa ed in questo arco di tempo limitato ha già ottenuto riscontri positivi sia in termine di vendite che di piacere da parte degli automobilisti per la sua spaziosità.

In questo articolo analizziamo la versione totalmente ibrida del veicolo.

Dacia Jogger Full Hybrid: Caratteristiche e Scheda Tecnica

La Dacia Jogger è una vettura a 7 posti realizzata dal marchio del gruppo Renault per venire incontro a chi ha necessità di un’auto spaziosa sia a livello di occupanti che di capacità di carico infatti è una delle auto leader nel segmento da questo punto di vista.

La versione ibrida risponde alla principale mancanza all’interno del listino, infatti è assente fino ad oggi un motore ibrido a 4 cilindri dato che il 1.0 tre cilindri è l’unico a disposizione attualmente e come parecchi suoi simili è dotato di poco spunto.

La potenza è di 140 cavalli come suggerisce il nome del modello “Jogger Hybrid 140” ed il motore dovrebbe essere un 1600 cc di cilindrata accoppiato ad un propulsore elettrico al fine di avere un’unità ibrida.

Il cambio dovrebbe essere automatico CVT che darà la potenza alle ruote anteriori. Con questi accorgimenti Jogger si isserà al top della gamma della casa rumena.

La lunghezza è di 4 metri e 55 ed un volume di carico di 708 litri nella variante a 5 posti, a sedili alzati, che diventano 1.820 a sedili abbassati.

Valori che lo rendono davvero ottimo per una famiglia numerosa o se si hanno elevate necessità di carico.

Sul prezzo non si hanno ancora dettagli precisi in merito, probabilmente si parlerà di un prezzo di attacco di poco superiore ai 20.000 euro che potrebbero diventare 21.000 se si opta per la variante a 7 posti.

